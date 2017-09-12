به گزارش خبرنگار مهر، سردار داوود آذرنوش ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه المپیاد پایگاه‌های استعدادیابی ورزشی بسیج در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون ۲۸۰ هزار ورزشکار جذب بسیج شده‌اند، افزود: فعالیت های فرهنگی برای این تعداد از ورزشکاران انجام می شود و در این بخش در ۱۴ رشته ورزشی بسیج در سطح حرفه‌ای در لیگ‌های برتر فعالیت دارند که در این راستا میزان رشد و جذب ورزشکاران به بسیج افزایش فزاینده‌ای داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه استعدادیابی در کشورمان با خلاء مواجه هستیم و این در حالی است که اقدامات مهم و ارزشمندی در این باره انجام شده است که کافی نیست.

آذرنوش افزود: استعدادیابی در پایگاه‌های بسیج، یکی از اقدامات مهم در بسیج کشور محسوب می‌شود که در همین راستا میزان شناسایی نوجوانان و سرمایه‌گذاری بر روی این قشر در کشورهای پیشرفته زیاد است.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور افزود: در حوزه استعدادیابی در کشورمان با خلاء مواجه هستیم و این در حالی‌ است که اقدامات مهم و ارزشمندی در این باره انجام شده است که البته کافی نیست.

آذرنوش گفت: موضوع منش پهلوانی یکی از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان ورزش بسیج محسوب می‌شود که مورد توجه سازمان قرار دارد که در همین راستا با برگزاری محافل انس با قرآن‌کریم و مجموعه اقدامات فرهنگی در پایگاه‌های استعدادیابی، از جمله برنامه‌های این بخش تلقی می‌شود که خوشبختانه از فعالیت خوبی نیز برخوردار هستند. همچنین ارتقای سطح معرفتی نوجوانان از اهداف برگزاری این مسابقات محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور گفت: افزایش اعتبار در زمینه استعدادیابی نوجوانان از دیگر برنامه‌های مهم سازمان محسوب می‌شود که در همین راستا مکان و تجهیزات بسیاری به این امر اختصاص یافته است.