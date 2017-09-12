شاخص های ارزیابی ادارات باید به روز شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز سه شنبه در جشنواره شهید رجایی که در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: شهیدان رجایی و باهنر به همه ما درس خدمت خالصانه به مردم را آموختند و ما نیز در کنار گرامیداشت یاد این شهدای والامقام لازم است از روش های آنها الگو بگیریم و در امور مدیریتی بکار بندیم.

وی افزود: مسئولان بدانند امروز که فرصت خدمت به مردم را پیدا کرده اند باید با همه وجود در این راه تلاش کنند تا رضایت مردم جلب شود.

تحرک و پویایی در استان دیده می شود

استاندار قزوین تصریح کرد: عملکرد استان قزوین در بخش‌های مختلف قابل قبول و در بخشی از امور درخشان است و می توان گفت تحرک و پویایی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی استان مشاهده می شود.

وی افزود: در حوزه صنعت، بخش خصوصی توانسته عملکرد مناسبی داشته باشد و ما نیز لازم است از ظرفیت این بخش و تجربه فعالان آن به نحو مطلوبی استفاده کنیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: با اقدامات مناسب بخش خصوصی باید پذیرفت که این بخش از دولت جلوتر است و در این زمینه نیازمند حمایت جدی است تا کارهای خود را با جدیت بیشتری ادامه دهد.

همتی خاطرنشان کرد: در بخش صادرات توانستیم بیش از ۶۷۰ میلیون دلار به خارج از کشور کالا صادر کنیم و امیدواریم امسال این میزان را به یک میلیارد دلار برسانیم.

وی گفت: در بخش سلامت، راه‌اندازی حدود ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی کلید خورده و اجرای ۱۵۹ پروژه در حوزه سلامت با مشارکت وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری قزوین آغاز شده که تحول اساسی در بخش بهداشت استان ایجاد خواهد کرد.

استاندار قزوین اضافه کرد:دربخش اجتماعی، فرهنگی و مدیریت شهری هم کارهای خوبی شده و با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بخش خصوصی وضعیت خوبی داریم.

همتی افزود: سال گذشته در حمایت از بخش صنعت توانستیم یک هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۲۲۵ واحد تولیدی پرداخت کنیم تا تولید خود را رونق دهند و مشکلات خود را حل کنند و در این راستا ۱۰۰ واحد به چرخه تولید برگشتند.

استاندار قزوین گفت: در بخش کشاورزی نیازمند افزایش بهره ‌وری در مصرف آب، تغییر الگوی کشت، پشتیبانی علم وفناوری از بخش‌ های کشاورزی و استفاده از شرکت های دانش بنیان هستیم که در این عرصه نیز فعالیتهای خوبی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: با توسعه واحدهای گلخانه ای قرار است یک هزار هکتار فضای گلخانه ای ایجاد شود تا میزان تولید بالا برود و در اجرای طرح آبیاری قطره‌ای امسال برای ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین پیش‌بینی شده که در مجموع باید ۸۰ هزار هکتار از اراضی استان آبیاری مدرن شود.

استاندار اظهارداشت: برای صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری هم برنامه ریزی کرده ایم و برای استفاده از ظرفیت های قابل توجه در بخش گردشگری استان قزوین با وجود جاذبه‌های طبیعی، زیارتی و تاریخی اقدام خواهیم کرد.

همتی اظهارداشت: خوشبختانه همراهی نمایندگان استان قزوین و نیز رسانه های گروهی با روند توسعه استان بسیار مطلوب است و در کنار رهنمودهای ائمه جمعه و روحانیون توانسته ایم کارهای موثری در مسیر پیشرفت استان انجام دهیم که امیدواریم این روند تداوم یابد.

استاندار قزوین برگزاری جشنواره شهید رجایی و انتخاب دستگاههای برتر اجرایی را حرکتی ارزشمند دانست و از سازمان برنامه و بودجه استان در این حرکت ابتکاری تشکر کرد.

وی گفت: با تقویت برنامه های نظارتی، در نظر گرفتن میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاهها و به روز شدن نوع ارزیابی می توان زمینه انتخاب واقعی دستگاههای برتر را فراهم کرد.

در این مراسم از ۱۶ دستگاه اجرایی برتر در اجرای نظام اداری استان قزوین تجلیل شد.



