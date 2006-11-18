آموزش هدفمند در ترویج معارف اسلامی بسیار مؤثر است

حجت الاسلام دکتر سید رضا مؤدب سردبیر فصلنامه شیعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه قم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت آموزش در اسلام، گفت: با توجه به اهمیتی که خداوند متعال در آیات الهی برای علم و تربیت دینی قائل شده است، این موضوع بیانگر اهمیت و ارزش نقش علم است که به طور طبیعی به دنبال علم، آموزش هم پدیدار می شود.

وی افزود: در باب اهمیت نقش آموزش در دین اسلام اگر چنانچه علم و معرفت در دستگاههای فرهنگی توسعه یباند و آموزش آنچنان که مورد پذیرش، فهم و درک افراد، چه تحصیلکرده و چه عموم مردم قرار گیرد به طور طبیعی ظلم که نتیجه و فرآیند جهل در جامعه است، رفع خواهد شد .

حجت الاسلام مؤدب گفت: نقش اساسی و مهم آموزش در ارتقای معارف دین اسلام در واقع از بین بردن مشکلات بسیار و همچنین ترویج و گسترش آموزه های دین اسلام در جامعه است، در اصل جامعه ای که از آموزش های اسلامی بهره ای نبرده باشد و از مباحث فکری و نظری استفاده مطلوبی نداشته باشد در رسیدن به کمال و سعادت اخروی که محصول کسب معرفت در دنیا است توفیقی نخواهد داشت .

سردبیر فصلنامه شیعه شناسی با بیان اینکه جامعه ای که از آموزش دینی دور باشد در حل مشکلات دچار مشکل خواهد شد، افزود: بعد از انقلاب اسلامی ایران آموزش در کشور در مقاطع مختلف تحصیلی توسعه پیدا کرده است اما سطح کیفی مباحث دینی و معرفتی آنگونه که باید مورد توجه واقع نشده است .