فارغ از دیدگاه آمریکایی ها، فرانسه از برجام حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، «اوبر ودرین» وزیر اسبق امور خارجه فرانسه در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: ما در دوران خاصی به سر می بریم، توافقنامه مهمی که در سال ۲۰۱۵ امضا شد از اهمیت بالایی برخوردار است که آمریکایی ها قصد دارند آن را زیر سوال ببرند.

وی گفت: انتخابات ریاست جمهوری در کشور شما و ما صورت گرفت و فکر می کنم امروز برای تبادلات و پیشرفت فضای مناسب تری ایجاد شده است. ایران می خواهد توافقنامه را اجرا کند و جدا از دیدگاه آمریکایی ها، فرانسه از تدوام برجام حمایت می کند و فکر می کنم این موضوع دیگر طرف های امضا کننده قرار داد هم هست.

وزیر اسبق امور خارجه فرانسه اظهار داشت: باید بتوانیم با کمک یکدیگر این لحظات سخت را مدیریت کنیم.

ودرین ادامه داد: من اکنون پست رسمی ندارم، اما همواره با مقامات فرانسوی ملاقات دارم و می دانم که نظرشان در مورد ایران کاملا مثبت است. آینده مملو از فرصت هایی است که می توانیم از آنها استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: میان ایران و فرانسه در خصوص تداوم اجرای برجام همگرایی وجود دارد، اما متاسفانه این همگرایی در رابطه با تمامی بحران های منطقه ای وجود ندارد ولی می تواند در این زمینه بحث های زیادی شکل بگیرد.