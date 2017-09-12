مسئولیت اجتماعی داوطلبانه است/پرهیز از نگاه حاشیه ای

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کرمانشاهی در مراسم رونمایی از تمبر و پورتال «مسئولیت اجتماعی» گفت: قرن هاست که موضوع مسئولیت اجتماعی مطرح است. اما عواملی باعث شده در چند سال گذشته در دنیا به این موضوع بیشتر و ویژه تر پرداخته شود و در گفتمان های بین المللی نگاه ویژه تری به آن شود.

وی ادامه داد: در یکی، دو دهه اخیر مسئولیت اجتماعی در ادبیات مدیریت جایگاه ویژه یافته و از آن نگاه حاشیه ای فاصله گرفته است.

کرمانشاهی افزود: وی با طرح این پرسش گفت: اگر بخواهیم مدیریت شهری مسئولانه داشته باشیم چه باید کرد؟ این سوالی است که مدیران باید به آن پاسخ دهند.

وی ادامه داد: برخلاف بسیاری از ادبیات مدیریتی که کمتر بعد منفی دارد درباره مسئولیت اجتماعی بیشتر نگاه ها معطوف به رفتارهای غیرمسئولانه است یعنی منفی است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی فعالیت داوطلبانه است و آنچه دستگاه ها انجام می دهند وظیفه ذاتی شان است.

وی در خاتمه گفت: جامعه ای موفق خواهد بود که سرمایه اجتماعی را به میدان بیاورد، سرمایه اجتماعی بیشتر موجب اعتماد بیشتر، مشارکت بیشتر و شفاف بالاتر خواهد شد.