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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

فرمانده نیروی انتظامی رشت :

فاش شدن راز جسد نیم سوخته در رشت/قاتل دستگیر شد

فاش شدن راز جسد نیم سوخته در رشت/قاتل دستگیر شد

رشت- فرمانده نیروی انتظامی رشت از کشف راز جسد نیمه سوخته یک زن در بخش خمام این شهرستان خبرداد و گفت: با اظهارات خانواده مقتول، قاتل شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ رحیم شعبانی اظهار کرد: راز جسد نیم سوخته خانمی که هفته پیش در بخش خمام شهرستان رشت کشف شده بود، فاش شد.

وی با بیان اینکه شخصی صبح امروز(سه شنبه) با مراجعه به کلانتری ۱۳ رشت خبرناپدید شدن دختر از هفته گذشته را می دهد، افزود: به گفته این شخص دخترش به علت اختلاف خانوداگی با شوهرش، منزل را به جای نامعلومی ترک کرده، که ماموران انتظامی موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.  

فرمانده نیروی انتظامی رشت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در هفته گذشته جسد نیم سوخته زنی مجهول الهویه در یکی از روستاهای بخش خمام شهرستان رشت کشف شده بود، ماموران انتظامی تصاویر جسد نیم سوخته را به خانوده شاکی نشان داده که مورد شناسایی آنان قرار گرفت.  

سرهنگ شعبانیی با اشاره به اینکه پس از شناسایی جسد و اظهارت پدر مقتول  که مدعی بود دخترش با شوهرش اختلاف داشته، ماموران انتظامی به داماد خانواده مشکوک شدند، تصریح کرد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضایی شوهر مقتول را در یک عملیات پلیسی دستگیر و مورد بازجویی قرار دادند.  

وی ادامه داد: متهم ۴۱ ساله پس از دستگیری در بازجویی های خود اظهارات ضد و نقیض داشته که در نهایت با توجه به دلایل، مدارک و مستندات به قتل همسر خود اعتراف کرد.

کد مطلب 4085312

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