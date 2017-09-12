به گزارش خبرگزاری مهر سید بیوک موسوی در سومین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان زنجان بر ضرورت همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی با دانشگاه‌های استان تاکید کرد و گفت: همه دستگاههای اجرایی استان زنجان باید بصورت مداوم از پتانسیل ها و توانمندی های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در حوزه های مختلف در جهت توسعه استان و کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کنند.

وی اظهار کرد: باید شرایطی را در جامعه فراهم نمود که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به صورت مستمر همواره در کنار دستگاه های اجرایی باشند، تا بتوان از ایده ها و دانش آنان بهره مند شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان ادامه داد: متاسفانه دستگاه های اجرایی در برخی بخش ها فاصله معناداری با حوزه دانشگاهی پیدا می یابند و مشکلاتی را به وجود می آورند، که ضروری است؛ با استفاده از ظرفیت و توان یکدیگر، شرایط مطلوبی را در جامعه فراهم کنند.

موسوی در ادامه به راه اندازی و توسعه مراکز رشد و شتاب دهی به کسب و کار و کاهش آسیب های اجتماعی در سطح استان زنجان اشاره کرد و افزود: باید همه دستگاه های فرهنگی با تعامل و همفکری و به دور از موازی‌کاری، از توانمندی های صاحب نظران و کارشناسان بهره مند شوند و برنامه مناسبی برای اجرای فعالیت ها در حوزه های مختلف داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان تاکید کرد: برنامه ها و فعالیت هایی که از سوی دستگاه های اجرایی در زمینه کاهش آسیب ها اجتماعی و فرهنگی ارائه می شود باید به صورت جمعی و گروهی باشد.

وی استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، صدا و سیما و رسانه های استان را در جهت کاهش آسیب های اجتماعی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با استفاده از معیارهای مناسب و تاثیر گذار می توان شرایط مطلوب تری را برای آینده استان فراهم کرد.