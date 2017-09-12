نیروهای سوری در آستانه غلبه بر داعش در دیرالزور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، الکساندر لابین فرمانده نیروهای روسی در سوریه اعلام کرد: نیروهای سوریه در شرف پایان دادن به کار داعشی هایی که محله های جنوبی و شمالی شهر دیرالزو را محاصره کرده اند، هستند.

وی افزود: بیش از ۴۵۰ تروریست کشته شده اند، ۵ تانک منهدم و ۴۲ خودرو در جریان عملیات آزادسازی دیرالزور منهدم شده است. حدود ۱۵ درصد از اراضی سوریه باقیمانده است تا از لوث داعش پاکسازی شود.

این فرمانده روس تاکید کرد: نظامیان روس به شهر دیرالزور که محاصره آن شکسته شده است بیش از ۱۰ تُن کمک انسانی رسانده اند. خطوط امداد رسانی داعش در منطقه عقیربات در حومه حماه پس از آزادسازی این منطقه از سوی نیروهای سوری قطع شده است. ارتش سوریه در حال حاضر عملیات پاکسازی منطقه از گروههای مسلح در شمال و غرب این شهرک را ادامه می دهند.

وی اعلام کرد: طی یکهفته گذشته هشت شهرک آزاد شده است.