ثبت ۱۰۰۰ شرکت تعاونی طی فعالیت دولت یازدهم در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری بعدازظهر سه شنبه در جشنواره تعاونی های برتر مازندران بابیان اینکه به رغم وجود ظرفیت های خوب در استان تعاونی ها با مشکلاتی مواجه هستند اظهار داشت: تعاونی ها که با سرمایه اندک تعاونگران تشکیل شده اند نیازمند حمایت و توجه ویژه هستند.

وی به ظرفیت های بخش تعاون برای تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره و اضافه کرد: برای حل مشکلات بخش تعاون باید سازوکارهای مناسب طراحی و تعریف شود تا به اهداف اشتغال و توسعه اقتصادی دست یابیم.

اصغری میزان صادرات بخش تعاون استان را هشت میلیون دلار اعلام کرد و گفت: هفت تعاونی استان در بخش صادرات برتر شناخته شده اند.

مدیرکل تعاون مازندران، همچنین با تاکید بر افزایش توان صادراتی تعاونی های استان در سال جاری و تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، فروش محصولات و صادرات را از جمله مشکلات فراروی بخش تعاون اعلام کرد.

وی با اشاره به تشکیل ۶۰۰ تعاونی در حوزه بانوان و ثبت هزار شرکت تعاونی در دولت یازدهم ادامه داد: این تعاونی ها در بخش های مختلف کشاورزی، صنایع، خدمات و خدمات ثبت شده اند.

مدیرکل تعاون مازندران، نقش تعاونی ها را در توسعه استان و کشور مهم برشمرد و خواهان رفع مشکلات فراروی و حمایت از تعاونی ها شد.

در جشنواره تعاونی های برتر مازندران از ۲۲ شرکت تعاونی با حضور استاندار مازندران تقدیر شد.