به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، فرامرز نیک سرشت در دیدار با سفیر آفریقای جنوبی، با بیان اینکه استان زنجان دارای ظرفیت های بالای فرهنگی و اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: استان زنجان از سابقه تمدنی و تاریخی بالایی برخوردار است که وجود مردان نمکی و آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی، تاییدی بر این ادعا است.

وی زنجان را استانی با ظرفیت بالا در بخش صنایع معدنی برشمرد و افزود: استان زنجان ظرفیت بالایی در زمینه معادن سرب و روی، سنگ آهن، سیلیس و کائولن دارد و جزو استان های غنی و با تنوع معدنی بالا در کشور محسوب می شود.

نیک سرشت از صادرات ۷ میلیون دلاری ترانسفورماتور در استان زنجان خبر داد و گفت: ظرفیت های حوزه صنعتی استان به ویژه در بخش برق و الکترونیک قابل توجه بوده و استان زنجان جزو استان های پیش رو در حوزه نساجی کشور به شمار می آید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان ظرفیت های دانشگاهی استان زنجان را یادآور شد و تاکید کرد: دانشگاه زنجان از دانشگاه های برتر کشور است و دانشگاه تحصیلا تکمیلی علوم پایه نیز از ظرفیت های مهم دانشگاهی استان و کشور بوده که نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی کارآمد برای اقتصاد استان دارد.

نیک سرشت استان زنجان را یکی از استان های توانمند در حوزه فرهنگی برشمرد و یادآور شد: استان زنجان شخصیت های مهمی همچون شیخ شهاب الدین سهروردی در سطح ملی و بین المللی دارد و همواره در سطح کشور علمای بزرگ دینی و چهره های ماندگاری را تربیت کرده و همچنین در عرصه شعر و فلسفه نیز شخصیت های بزرگی داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان به ظرفیت های بخش کشاورزی زنجان اشاره و خاطرنشان کرد: استان زنجان رتبه نخست تولید زیتون، رتبه دوم تولید انگور و رتبه سوم تولید فندق کشور را دارد و در تولید حبوبات نیز رتبه های برتر کشور را در اختیار دارد.

وی با ابزار امیدواری از توسعه روابط ایران و آفریقای جنوبی در حوزه های مختلف، تاکید کرد: امیدواریم در راستای توسعه روابط دوجانبه، استان زنجان نیز نقش موثری در افزایش این ارتباطات ایفا کند و استان هایی که در این کشور دارای اشتراکات لازم با استان زنجان هستند جهت توسعه روابط معرفی شوند.

نیک سرشت رویکردهای سیاسی و فرهنگی دو کشور در خصوص مسائل مختلف را یادآور شد و گفت: هر دو کشور به احترام متقابل بین کشورها و استقلال کشور احترام می گذارند و مخالف نژادپرستی، نسل کشی و برخورد با اقلیت ها قومی و مذهبی و دو قطبی شدن دنیا هستند که این رویکردهای مشترک برای توسعه همکاری ها زمینه مناسبی ایجاد می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با بیان اینکه دو کشور ایران و افریقای جنوبی رهبران بزرگی به دنیا معرفی کرده اند، افزود: جمهوری اسلامی ایران، شخصیتی همچون امام خمینی(ره) و آفریقای جنوبی نلسون ماندلا را به دنیا معرفی کرده و رویکرد هر دو کشور نسبت به اتفاقات دلخراش دنیا، با یکدیگر مشابه است که انتظار می رود نسبت به کشتار مسلمانان در میانمار موضع جدی نیز گرفته شود.

نیک سرشت به سفیر آفریقای جنوبی پیشنهاد خواهرخواندگی بین استان زنجان و یکی از استان‌های این کشور که دارای اشتراکات فرهنگی و اقتصادی مشترک با زنجان است را ارائه نمود که سفیر آفریقای جنوبی شهر موقالی را برای این منظور و توسعه همکاری های دوجانبه پیشنهاد داد.