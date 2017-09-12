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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۱۰

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی:

بهره وری در ادارات باید افزایش یابد تا رضایت مردم جلب شود

بهره وری در ادارات باید افزایش یابد تا رضایت مردم جلب شود

قزوین- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: با افزایش بهره وری در دستگاههای اجرایی و تعریف استاندارد در خدمات می توانیم رضایت عمومی مردم را جلب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر،داود محمدی روز سه شنبه درجشنواره شهید رجایی که درسالن شهید امامی استانداری برگزار شد گفت: مدیران دستگاههای اجرایی به عنوان مغز متفکر هر نهاد با برنامه ریزی مناسب و به صورت متمرکز برای راه اندازی امور مردم همت کنند.

وی بیان کرد: در شرایطی که با محدودیت منابع مالی روبرو هستیم شاید مدیرت نیز سخت باشد اما با داشتن برنامه مدون و استفاده از روش های منطقی می توان موفق عمل کرد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های موجود و بهره گیری مطلوب از همه امکانات می تواند ما را در رسیدن به هدف رهنمون شود و دستاوردهای کار را بهتر کند.

حرکت مدیران بر اساس برنامه چشم انداز باشد

محمدی اظهارداشت: حرکت و برنامه ریزی مدیران باید بر اساس برنامه چشم انداز توسعه و ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری و سنجش و ارزیابی ها نیز مدون و تعریف شده باشد.

وی گفت: ارزیلبی و سنجش ادارات باید به صورت مستمر و ماهانه باشد تا از اهداف خود فاصله نگیریم و چون امروز ملاک مشخصی نداریم هر کس می تواند عملکرد اداره خود را مورد ارزیابی قرار دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خدمت رسانی در دستگاههای اجرایی باید استاندارد باشد و در خصوص نوع، کیفیت، زمان ارائه خدمت تعریف استاندارد و مشخصی داشته باشیم تا بتوان درست قضاوت و انتخاب کرد.

نارضایتی از ادارات کاهش یافته است

محمدی اظهارداشت: به نظر می رسد میزان نارضایتی از مجموعه ادارات و دستگاههای اجرایی استان در یک سال اخیر کاهش یافته و و معدل کار ادارات قابل قبول است.

وی گفت: بررسی بیش از ۸۰۰ شاخص در ارزیابی دستگاههای اجرایی بیانگر دقت و جامعیت ارزیابی هاست که امیدواریم هر دستگاه که برگزیده می شود در عمل و از نظر مردم هم نمره قبولی گرفته باشد.

در این مراسم از دستگاههای اجرایی برتر در نظام اداری استان قزوین تجلیل شد.

کد مطلب 4085337

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