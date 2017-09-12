اظهارنظر بازیکنان تیم ملی والیبال بعد از پیروزی مقابل ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه خود در مسابقات «جام قهرمانان بزرگ جهان» موفق شد برابر تیم ایتالیا با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی برسد. امیر غفور، میلاد عبادی پور، مهدی مرندی و مجتبی میرزاجانپور به اظهارنظر در خصوص این بازی پرداختند.

غفور: جا داشت بهتر از این باشیم

امیر غفور بازیکن تیم ملی والیبال ایران که با کسب ۲۱ امتیاز در دیدار مقابل ایتالیا، امتیاز آورترین بازیکن تیم ایران شناخته شد، در خصوص این دیدار گفت: خدا را شکر که امروز توانستیم در بازی نخست مقابل ایتالیا برنده باشیم. ایتالیا رقیب مستقیم تیم ایران است و برای اینکه تورنمنت را با پیروزی شروع کنیم، نتیجه این مسابقه مهم بود زیرا اعتماد به نفس خوبی برای ادامه بازی ها برای تیم دارد.

وی با یادآوری اینکه تیم ایران مقابل ایتالیا در همه بخش های والیبال خیلی خوب و مسلط کار کرد، گفت: حتی جا داشت بهتر از این هم بازی کنیم ولی خوب شاید به خاطر شروع تورنمنت و اینکه هنور جا نیفتادیم، اینگونه نشد. جا دارد بهتر از این هم بازی کنیم.

پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران در ادامه گفت: خیلی خوب تمرین کردیم و باید مزد زحمت‌هایی که در این چند سال کشیدیم رو حتما در این تورنمنت بگیریم. امیدوارم که بتوانیم بقیه تورنمنت را هم همینطور خوب و مسلط بازی کنیم و نتیجه خوبی بگیریم.

غفور در خصوص بازی مقابل آمریکا که فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد، افزود: تیم آمریکا در حال حاضر با تمام ستاره ها و بازیکنانش به این مسابقات آمده است و یکی از اصلی‌ترین مدعیان کسب مدال طلا در این رقابت هاست. بسیار بازی سختی را مقابل این تیم خواهیم داشت. بارها با آمریکا بازی کردیم و نشان دادیم که می توانیم این تیم را ببریم. اما باید روز عالی‌مان باشد که این تیم را شکست دهیم. قطعا فردا خیلی برایمان مهم است که در بخش سرویس و دریافت خوب کار کنیم تا بتوانیم ان شاالله آمریکا را شکست دهیم.

عبادی‌پور: نایب قهرمان المپیک را بردیم

میلاد عبادی‌پور هم گفت: خدا را شکر با همکاری همه بازیکنان تیم ایران موفق به شکست ایتالیا در دیداری حساس شد.

وی با بیان اینکه دیدار نخست همه تورنمنت‌ها برای همه تیم ها شرایط خاصی دارد، گفت: خدا را شکر بردیم و پیروزی شیرینی به دست آوردیم.

عبادی‌پور در پاسخ به این سئوال که از کدام ست بازی مقابل ایتالیا لذت بیشتری بردید؟ گفت: مهم برد نهایی برای ایتالیاست و ست ها به تنها ارزش و اهمیت زیادی ندارد. ایتالیا نایب قهرمان المپیک بود و این تیم تجربه زیادی در میادین مهم دارد.

دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران درباره دیدار با آمریکا در دومین روز جام قهرمانان بزرگ جهان گفت: تیم ملی والیبال آمریکا یکی از بهترین و کاملترین تیم های این رشته ورزشی در جهان است. در دیدار با آمریکا هر تیمی که تلاش بیشتری داشته باشد، فاتح میدان می شود. رقابت با آمریکا نیز همانند مسابقه با ایتالیا سخت است و بازیکنان هر تیمی که زحمت بیشتری در زمین برای پیروزی داشته باشند، فاتح میدان خواهند شد.

مرندی: با شکست ایتالیا انگیزه مضاعف گرفتیم

مهدی مرندی هم در ارتباط با بازی امروز تیم ملی والیبال ایران گفت: مسابقه اول در هر تورنمنتی سختی‌های خاص خود را دارد و این بازی نیز شرایط مشابهی از این نظر برای دو تیم ایران و ایتالیا داشت.

وی با بیان اینکه تیم ایران در بازی اول در هفته نخست لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ برابر ایتالیا سه بر صفر مغلوب شده بود، گفت: به همین دلیل دیدار امروز حساسیت ویژه ای برای بازیکنان ایران داشت. خدا را شکر که فاتح میدان شدیم.

لیبروی تیم ملی والیبال ایران درباره تاثیر این برد برای مسابقه با آمریکا در روز دوم جام قهرمانان بزرگ جهان گفت: هر مسابقه شرایط خاص خود را دارد اما به یقین پیروزی‌ها در افزایش روحیه و انگیزه بازیکنان برای تداوم روند موجود تاثیر گذار است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تیم ملی والیبال ایران از هنگام حرکت از تهران از روحیه خوب و شادابی برخوردار است و با شکست ایتالیا انگیزه مضاعف به دست آوردیم که مقابل آمریکا با تمام توان به میدان برویم.

میرزاجانپور: از الان به فکر بازی با آمریکا هستیم

مجتبی میرزاجانپور پس از پیروزی ایران در نخستین دیدار خود در جام قهرمانان بزرگ جهان گفت: امروز خیلی خوب بازی کردیم. خیلی خوب سرویس زدیم و خیلی خوب دفاع کردیم. خدا رو شکر که این بازی به خوبی به پایان رسید و از الان برای بازی با آمریکا آماده می‌شویم و فقط به این بازی فکر می‌کنیم.

میرزاجانپور تصریح کرد: سعی می‌کنیم آنچه را که کادر فنی از بازیکنان می‌خواهد را در زمین پیاده کنیم و من هم سعی می‌کنم بهترین عملکرد خودم را در این مسابقات ارائه کنم تا بتوانیم مقابل آمریکا هم بازی خوبی به معرض نمایش بگذاریم.