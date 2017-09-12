آمار ارئه شده از عملکرد ادارات با واقعیت فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طاهرخانی در جشنواره شهید رجایی که روز سه شنبه در سالن شهید امامی استانداری برگزار شد گفت: انقلاب اسلامی متعلق به همه مردم است و مسئولان وظیفه دارند در خدمت رسانی به ولی نعمتان خود کوتاهی نکنند.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: به نظر می رسد آمارهای ارائه شده از عملکرد دستگاههای اجرایی با واقعیتها فاصله دارد و اگر دستگاهی در حوزه میدانی نیز موفق بود و مردم راضی بودند باید مورد تقدیر قرار گیرند.

طاهرخانی تصریح کرد: شاید خود مدیران و کارمندان بهترین قاضی باشند و بویژه در شهرستانها عملکرد ادارات مشخص است و نگاه مردم یک چیز است و آمارهایی که داده می شود چیز دیگری است.

وی بیان کرد: هرچند اقدامات خوبی برای خدمت رسانی در دستگاهها انجام شده اما هنوز تا شرایط ایده آل فاصله داریم و باید کارهای مردم بسرعت رسیدگی شود تا رضایت آنها جلب شود.

طاهرخانی اضافه کرد: نمایندگان مجلس بدنبال ایجاد وفاق و وحدت میان همه قوا و تحقق خدمت رسانی مناسب به مردم هستند و در این راه از هیچ حمایتی دریغ نمی کنند.

وی گفت: باید زیرساختهای خدمت صادقانه به مردم فراهم شود تا ارباب رجوع با کمترین هزینه و مراجعه بتواند بهترین خدمات را از دولت بگیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: تحقق دولت الکترونیک بهترین راهکار برای کاهش هزینه هلی مردم. فساد اداری و جلب رضایت عمومی است.