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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۱۰

استاندار چهارمحال و بختیاری:

زمینه توسعه شرکت های دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری فراهم شود

زمینه توسعه شرکت های دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری فراهم شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:زمینه توسعه شرکت های دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر سه شنبه در نشست برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه زمینه توسعه شرکت های دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری فراهم شود، اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در توسعه چهارمحال و بختیاری می توانند ایفا کنند.

وی عنوان کرد: توسعه شرکت های دانش بنیان در تمام بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، فرآوری محصولات کشاورزی و... ضروری است و باید تلاش شود که این شرکت ها بتوانند به اهداف درآمد زایی خود برسند.

توسعه شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

وی ادامه داد: توسعه شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: حمایت از شرکت های دانش بنیان باید مورد توجه همه مدیران استان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: توانمندی های شرکت های دانش بنیان به واسطه فعالیت جوانان در این شرکت ها بسیار زیاد است و باید از این ظرفیت برای توسعه استان بهره گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری نیازمند ورود بخش خصوصی است تا توسعه آن شتاب بگیرد.

اعتبارات دولتی جوابگوی اجرای طرح های مختلف اشتغالزا نیست

وی ادامه داد: اعتبارات دولتی جوابگوی اجرای طرح های مختلف اشتغالزا در این استان نیست و باید از توان بخش خصوصی در این مسیر بهره گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به نامگذاری سالجاری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، گفت: مدیران استان باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی تمام تلاش خود را به کار گیرند.

وی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی راه حل توسعه استان و حل مشکل بیکاری است.

وی با اشاره به نرخ بیکاری بالا در استان، ادامه داد: ایجاد اشتغال از مهمترین اهداف در سالجاری در این استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حرکت در مسیر ایجاد اشتغال وظیفه تمام مدیران دستگاه های اجرایی استان است و باید از تمام توان خود را به کار گیرند تا نرخ بیکاری در این استان کاهش یابد.

کد مطلب 4085367

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