به گزارش خبرنگار مهر، امیر امینی در نشست کمیته آمار بخشی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه آمار مبنای تحلیل، پژوهش، تصمیم گیری است گفت: از سال ۹۳ که مباحث آماری شرکت ها و دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی را یکپارچه سازی کردیم علیرغم اینکه کارشناسان و ظرفیت های خوبی در این وزارتخانه آماده فعالیت آماری بودند ولی هر دستگاه با بهره وری پائین و اتلاف انرژی زیاد اقدام به جمع آوری آمار جداگانه می کرد و ما به سختی توانستیم آمار کلی را جمع آوری کنیم.

وی افزود: وقتی وزیر راه و شهرسازی از ما آمار می خواست ۱۰ تا ۱۵ روز طول می کشید تا آمار را جمع آوری کنیم، پس از آن نیز هیچ دستگاهی آمار ارائه شده از سوی کارشناسان خود را نمی پذیرفت. به معنای دیگر رئوس دستگاه های تابعه وزارتخانه، آمار بدنه آن دستگاه را قبول نداشت.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: غیر از آن نیز تا پیش از یک پارچه سازی آمار این وزارتخانه، آمار موجود به هیچ عنوان ارائه نمی شد و حتی پژوهشگران نیز نمی توانستند از آمار و ارقام دستگاه های تابعه راه و شهرسازی استفاده کنند. این در حالی است که روزانه ۴۰ درصد از زندگی مردم با شرح وظایف وزارت راه و شهرسازی آمیخته است.

امینی گفت: در چنین موقعیتی بود که ما موضوع یکپارچه سازی آمارهای وزارت راه و شهرسازی را بدون اینکه در امور داخلی دستگاه ها دخالت کنیم، آغاز کردیم و در حال حاضر به جایی رسیده ایم که آمارهای هر دستگاه طی دو یا سه مرحله وارد سامانه جامع آماری وزارت راه و شهرسازی (سجا) می شود.

وی با بیان اینکه این سامانه را پس از طراحی نیز بازسازی ساختاری کردیم تصریح کرد: محصول این کار داشتن یک سامانه منسجم با سلول های مستقل است که اطلاعات آن به صورت ماهانه آپدیت می شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از امروز که این سامانه به صورت رسمی رونمایی می شود داده ها نیز به صورت روزانه امکان به روز رسانی وجود خواهد داشت که حجم جابجایی داده ها را به شدت بالا می برد. ضمن اینکه امکان فعالیت جدی تر را برای تحلیل گران و پژوهشگران فراهم می کند.

امینی در بخش دیگری از اظهارات خود، سامانه آماری دیگری ار در وزارت راه و شهرسازی معرفی و عنوان کرد: سامانه «متا» که تا به حال ۸۰ هزار لایه جی آی اس در کشور جمع آوری شده است، سامانه ای است که هر یک از دستگاه ها و ادارات استانی در سراسر کشور بخواهد قراردادی با شرکت مشاور امضا کند قبل از امضاء می بایست نقشه را از این سامانه استعلام کند تا اگر دیتای آن موجود نباشد بتواند قرارداد ببندد. این سامانه تا اواسط مهرماه قابل دسترسی خواهد بود.

وی در پایان با انتقاد از سازمان امور استخدامی خاطرنشان کرد: این سازمان حاضر به پذیرش و صدور مجوز استقرار دفتر اطلاعات و آمار وزارت راه و شهرسازی نبوده و ما به سختی توانستیم اهمیت تهیه آمار و اطلاعات را به آنها معرفی کنیم.