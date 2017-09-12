خرید و فروش اسپرم در مرکز باروری و ناباروری اصفهان صورت نمی گیرد

مهرانگیز جعفرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متولیان مرکز باروری و ناباروری اصفهان بخاطر اعتقادات شرعی به هیچ وجه تزریق اسپرم را در این مرکز انجام نمی دهند.

وی بیان داشت: روش هایی که در این مرکز انجام می گیرد از جمله اهدای جنین، اهدای تخمک و رحم اجاره ای بر پایه قوانین شرعی و وزارت بهداشت و معرفی نامه از دادگستری صورت می گیرد.

مسئول آموزش مرکز باروری و ناباروری اصفهان گفت: بسیاری از خانواده ها به دلیل ناباروری یکی از زوجین در معرض طلاق هستند و این یک مسئله تاسف بار هست.

وی اعلام کرد: این در حالی است که امروز ناباروری درمان پذیر است و بسیاری از زوج های نابارور با استفاده از روش های مختلف باروری که در مرکز جامع باروری و ناباروری ارائه می شود، بچه دار می شوند.

جعفرزاده گفت: مرکز باروری و ناباروری اصفهان یک مرکز تخصصی و آموزشی و پژوهشی است که توانسته با روش های درمانی مختلف، ناباروری را کاهش دهد.