موسسات خیریه تبریز به یاری کودکان بی سرپرست می شتابند

به گزارش خبرنگار مهر، در این راستا و برای اولین بار در تبریز، تعدادی از فروشگاه های بزرگ پوشاک و البسه در اقدامی خداپسندانه و با همکاری موسسات مختلف خیریه این کلان شهر با حمایت از کودکان و نوجوانان آینده ساز کشور در جهت مساعدت در ادامه تحصیل آنها سهمی از کل فروش خود در شعبات کلان شهر تبریز را به این امر اختصاص خواهند داد تا عواید حاصل از آن، صرف هزینه های تهیه لوازم التحریر، مایحتاح تحصیلی و غیره گردد.

مسوول برگزاری فروش ویژه هفته مهربانی تبریز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هدف از این حرکت اجتماعی تسهیل بخشی به روند آموزشی کودکان و نوجوانان بی سرپرست نیازمند است که برای اولین بار در صنف البسه و پوشاک، از روز چهارشنبه هفته جاری به مدت ۳ روز سهمی از فروش محصولات مجموعه فروشگاه های منتخب به تامین مایحتاج تحصیلی تعدادی از دانش آموزان بی سرپرست و تحت پوشش یکی از موسسات حمایتی اقشار آسیب پذیر اختصاص خواهد یافت تا این عزیزان همانند فرزندان خود، از تحصیل آسان و بدون دغدغه لذت ببرند.

حمید مسیبی تاکید کرد: انجام کار های خیر و خداپسندانه در فرهنگ ماست و لذا این طرح، فرصتی است که بتوانیم با همکاری مردم تبریز و موسسه قلب های سبز سهم کوچکی در کمک به آموزش و آینده نور چشمان عزیزمان داشته باشیم.