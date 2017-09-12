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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۳۳

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۲۴ طرح صنعتی در چهارمحال وبختیاری تسهیلات دریافت می کنند

۲۴ طرح صنعتی در چهارمحال وبختیاری تسهیلات دریافت می کنند

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۴ طرح صنعتی در چهارمحال و بختیاری تسهیلات دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی ظهر سه شنبه در نشست رفع موانع تولید با اشاره به اینکه ۲۴ طرح صنعتی در چهارمحال و بختیاری تسهیلات دریافت می کنند، اظهار داشت: این تعداد واحد صنعتی ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می کنند.

وی عنوان کرد: چهار طرح نیز در بخش نیروگاه از تسهیلات بهره مند می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هشت میلیارد تومان به این چهار طرح پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: حل مشکلات پنج طرح کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری در دستور کار ستاد رفع موانع تولید قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:  پرداخت تسهیلات بخش رونق تولید در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است و امیدواریم تا پایان سال اشتغال قابل توجهی در بخش تولید در این استان ایجاد شود.

کد مطلب 4085404

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