۲۴ طرح صنعتی در چهارمحال وبختیاری تسهیلات دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی ظهر سه شنبه در نشست رفع موانع تولید با اشاره به اینکه ۲۴ طرح صنعتی در چهارمحال و بختیاری تسهیلات دریافت می کنند، اظهار داشت: این تعداد واحد صنعتی ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می کنند.

وی عنوان کرد: چهار طرح نیز در بخش نیروگاه از تسهیلات بهره مند می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هشت میلیارد تومان به این چهار طرح پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: حل مشکلات پنج طرح کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری در دستور کار ستاد رفع موانع تولید قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: پرداخت تسهیلات بخش رونق تولید در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است و امیدواریم تا پایان سال اشتغال قابل توجهی در بخش تولید در این استان ایجاد شود.