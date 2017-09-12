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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۵۱

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد؛

کشف ۴۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در ملارد

کشف ۴۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در ملارد

ملارد- فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: از کشف محموله های قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در ۳۰ روز گذشته در شهرستان ملارد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی بعد از ظهر سه شنبه گفت: به منظور تحقق منویات فرمانده معظم کل قوا در خصوص مبارزه با وارد کنندگان کالاهای قاچاق، در ۳۰ روز گذشته، ماموران انتظامی غرب استان تهران با اجرای طرح های ضربتی، شناسایی خودرو های حامل کالای قاچاق را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود:مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی با رصد محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان ملارد و کنترل جاده ها به صورت شبانه روزی در ۳۰ روز گذشته موفق به توقیف ۱۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین حامل کالای قاچاق شدند.  

این مقام ارشد انتظامی افزود: در بازرسی از این خودرو ها تعداد ، ۱۸ هزار نخ سیگار، ۳۵ هزار عدد قرص غیر مجاز، ۴۰ تن غذای حیوانات خانگی، یک هزار و ۳۲۰ توپ پارچه، ۳۵۰ کیلو گرم مرغ غیر بهداشتی، ۸۰۰ لیتر سوخت و انواع دارو قاچاق کشف و ۱۲ قاچاقچی نیز در این زمینه دستگیر شدند.  

خانچرلی با اشاره به تشکیل ۲۳ پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.  

وی در پایان با بیان اینکه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است،گفت: تمام سعی و تلاش پلیس غرب استان تهران بر این است با همکاری و همدلی مردم و دیگر سازمان های مرتبط بتواند این پدیده را به حداقل رسانده و آن را به صورت ریشه ای برطرف کند. 

کد مطلب 4085419

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