تردد خودروهای سنگین در داخل شهر ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده عصر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک این شهرستان که در محل بخشداری ارسک برگزار شد ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم گفت: برای برگزاری هرچه بهتر مراسمات عزاداری باید مسیر تردد هیأت مذهبی از لحاظ موانع و مشکلات ترافیک حل شود.

وی همچنین بیان کرد: باتوجه به فرارسیدن ماه مهر وبازگشایی مدارس نیز تدابیر لازم جهت امنیت وسلامت دانش آموزان باید در اولویت قرار گیرد که خوشبختانه نیروهای راهنمایی و رانندگی طبق سنوات قبل همکاری لازم را با آموزش و پرورش دارند.

فرماندار شهرستان بشرویه اظهار داشت: سرویس مدارس هم بایستی قبل شروع مدارس بررسی و ساماندهی شده و تمامی اصول ایمنی و امنیت آن نیز توسط نیروی انتظامی تأمین و تایید شود.

وی درخصوص عملیات اجرایی و رفع خطر از تقاطع ورودی روستای رقه هم گفت: تمامی کارشناسان در راه و شهرسازی و بنیاد مسکن کار مطالعاتی این طرح را انجام دهند تا با تایید استان، عملیات اجرایی این تقاطع نیز هرچه سریعتر آغازشود.

درپایان این نشست نیز مباحثی چون ورودی روستای حجت آباد بخش ارسک، عدم روشنایی ورودی باغستان ارسک در کمربندی ،آب نماهای کال نی باز، ورودی پمپ بنزین شهر ارسک و عدم روشنایی آن مورد بحث قرار گرفت که مقرر شد تمامی موارد تا یک ماه آینده رفع موانع و خطرشوند.

بسته شدن کوچه مجتهد ۵ و بازگشایی مسیر خیابان پشت دیوار شهربند، جابجایی دوربرگردان بلوار قائم در تقاطع قائم ۱۷و۱۹ تصویب شد و نیز مقرر گردید دو ورودی بشرویه تا یک ماه آینده باید کاملا فضاسازی و مناسب سازی شود.