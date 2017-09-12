روزبه چشمی: استقلال در هر دو جام مدعی قهرمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه چشمی یکی از بازیکنان تاثیر گذار استقلال به شمار می رود. او در شهریورماه حضور در اردوی تیم ملی را تجربه کرد و در دو مسابقه ملی برای ایران به میدان رفت. هافبک شماره ۴ استقلال در گفت و گو با سایت باشگاه درباره موضوعات مختلفی صحبت کرده که مشروح آن در ادامه می آید:

انگیزه پارس جنوبی دو برابر است

دیدار سختی برابر گل گهر سیرجان در زمین چمن مصنوعی این شهر داشتیم اما خدا را شکر می کنم با تلاش بازیکنان این دیدار سخت با برتری استقلال به پایان رسید. روز جمعه نیز باید به مصاف پارس جنوبی برویم که پیش از این در اردوی پیش فصل با آنها دیدار کردیم اما شرایط این تیم کاملا تفاوت کرده است. پارس جنوبی در بالای جدول حضور دارد و به دلیل تفاضل گل دوم است. برابر نساجی نیز این تیم در جام حذفی شکست خورد و حالا انگیزه آنها دو برابر شده اما ما برای برد به زمین می رویم و می دانیم که کار سختی داریم و باید هر سه امتیاز دیدار را کسب کنیم.

منصوریان حرف های زیادی برای گفتن دارد

آقای منصوریان از جمله نسل جدید مربیان فوتبال ایران هستند که باید از آنها حمایت شود. اینکه در دو بازی نتیجه نگیریم و به دنبال تغییرات باشیم، اصلا جالب نیست. او دانش فنی بالایی دارد و کادر فنی هم همه تلاش خود را به کار گرفته اند. امکانات مناسبی برای پیشرفت در استقلال فراهم شده و مطمئنا تیم نتایج مطلوبی خواهد گرفت. در حال حاضر همه تلاش مدیریت، کادر فنی و بازیکنان، کسب نتایج موفق و شاد کردن دل هواداران است. استقلال تلفیقی از جوانهای با انگیزه و بزرگترهای باتجربه است و پتانسیل بالایی برای موفقیت دارد. به امید خدا و با حمایت هواداران عزیز هم به این موفقیت میرسیم.

تلاش می کنم حضورم در تیم ملی ادامه داشته باشد

بعد از شروع فصل و ۵ دیدار به اردوی تیم ملی دعوت شدم که این مساله ای بسیار خوب و برایم افتخار است و حالا تلاش می کنم تا این شرایط ادامه داشته باشد. از زمانی که تمرینات را آغاز کردم، سعی کردم عقب ماندگی بدنی خودم را نسبت به دیگر بازیکنان جبران کنم. به دلیل غیبت یکسال و نیمه باید بیشتر تلاش می کردم و خوشحالم که شرایط به شکل بهتری از آنچه انتظار داشتم، برایم پیش رفت.

حضور در تیم ملی آرزوی هر بازیکنی است

پیش از این اردو در گذشته نیز در اردوی تیم ملی حضور داشتم و با شروع لیگ جدید با تصمیم آقای کی روش برای اولین مرتبه بعد از مصدومیت در اردوی تیم ملی حاضر شدم. خوشحالم شرایط به شکلی پیش رفت که برای تیم ملی بازی کردم و برای این موضوع خدا را شکر می کنم. هر چند که تیم ملی پیش از این دو دیدار صعود کرده بود اما همه ما تلاش کردیم که تیم در دیدارهای باقی مانده نیز نتیجه بگیرد. باز هم برای حضور در اردوی های تیم ملی تلاش می کنم تا بتوانم نظر آقای کی روش را جلب کنم. حضور در جام جهانی برای همه بازیکنان در همه سنین آرزوی بزرگی است و من نیز از این موضوع مستثنی نیستم.

در هر دو جام مدعی هستیم

استقلال در هر دو جام مدعی قهرمانی است. شاید برخی تصور کنند شانس ما کم است اما تلاش می کنیم تا در بازی های باقی مانده امتیازات لازم را جمع آوری کنیم و می دانیم که دیگر تیم ها نیز امتیاز از دست خواهند داد. در جام حذفی نیز مدعی هستیم و در این جام مطمئنا شانس ما برای رسیدن به عنوان قهرمانی زیاد است. این استقلال پتانسیل بالایی دارد و هفته به هفته بهتر میشود. امیدوارم بدشانسی ها نیز دست از سر ما بردارد و به حقمان برسیم.