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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۱۱

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری:

توطئه های دشمن در محرم خنثی می‌شود

توطئه های دشمن در محرم خنثی می‌شود

ری- رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری گفت: توطئه های دشمن در محرم خنثی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی کنگرلو عصر سه شنبه در گردهمایی مسئولین هیئات مذهبی که درسالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرری برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: درود و رحمت خدا بر کسانی که این خیمه ها را بر پا کردند و از دنیا رفتند و درود بر همه شما عزیزان و زحمت کشانی که مسئول بر پایی این هیئات و مراسم ها هستید.

کنگرلو افزود: ذکر چند نکته مهم در این مراسم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آن اینکه شما حضار و مسئولین هیئات مذهبی پرچم داران نهضت عاشورا هستید که بر اساس منشور و اساسنامه ای که خود شما توجه به آن و قرآن دارید برای برپایی این مراسم گرد هم جمع شده اید و همچنین سپاس بابت برگزاری و اداره سامانه طوبی و قابل ذکر است که تنها جایی که در استان تهران ثبت در سامانه طوبی انجام شده است فقط شهرری می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه ۵ ابان انتخابات هیئات مذهبی است گفت: در همین مکان اعلام می کنیم که زمان انتخابات شورای هیات های مذهبی ۵ آبان است و همچنین از کسانی که در ۴ سال عضو شورا بودند نهایت قدردانی را داریم و کسانی که قصد دارند برای شورا کاندید شوند پس از روز عاشورا برای ثبت نام به اداره تبلیغات مراجعه کنند و مراحل ثبت نام خود را انجام دهند.

 رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری در ادامه گفت: در ایام محرم و برپایی مراسم ها لازم است که در بحث نظم با نیروی انتظامی همکاری خوبی داشته باشیم چرا که در شرایط حساس کنونی و موقعیت کشور ما در منطقه به شکلی است که همه در صدد این هستند که این مراسم های مذهبی و این عزاداری ها در کشور ما تشکیل شود و لذا به همین دلیل باید به طور همه جانبه مراقبت های لازم را به عمل بیاوریم و به برکت خون شهدا این عزاداری ها و مراسم ها نظام اسلامی مان را بیمه می کند.

کنگرلو با بیان اینکه ما هجمه های فرهنگی و آسیب های اجتماعی زیادی داریم افزود: با توجه به اینکه این هجمه‌ها از طرف دشمن صورت می گیرد لذا باید از این مجالس استفاده کنیم و این مجالس فرصتی است که هم با فرهنگ اهل بیت آشنا شویم و هم اینکه از آسیب ها در امان بمانیم و انشااله با برپایی این مجالس بتوانیم مجالسی که در شان اهل بیت است برپا کنیم و باید بگوییم که توطئه های دشمن در محرم خنثی می‌شود.

وی اظهار داشت: در دهه محرم هم به مناسبت اینکه امام حسین (ع) شهید امر به معروف و نهی از منکر است این دهه به نام هفته امر به معروف و نهی از منکر نامیده شده است و بهترین آمرین به معروف و ناهیان از منکر نیز شما هستید چرا که شما این مجالس و محافل را برپا می کنید و سخنران که احکام اخلاقی را بیان می کند یعنی امر به معروف و هیات نیز خود امر به معروف است و از هیات های خودجوش مردمی نیز باید به خوبی استفاده کنیم.

 رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری در پایان بیان داشت: امسال هفته دفاع مقدس با محرم آغاز می شود و محرم و دفاع مقدس با یکدیگر عجین شده اند اگر شور حسین نبود دفاع مقدس به نتیجه نمی‌رسید و ما هرچه داریم از امام حسین است و دفاع مقدس هم جریانی بود که در ادامه حرکت امام حسین ایجاد شده است.

کد مطلب 4085481

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