به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی کنگرلو عصر سه شنبه در گردهمایی مسئولین هیئات مذهبی که درسالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرری برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: درود و رحمت خدا بر کسانی که این خیمه ها را بر پا کردند و از دنیا رفتند و درود بر همه شما عزیزان و زحمت کشانی که مسئول بر پایی این هیئات و مراسم ها هستید.

کنگرلو افزود: ذکر چند نکته مهم در این مراسم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آن اینکه شما حضار و مسئولین هیئات مذهبی پرچم داران نهضت عاشورا هستید که بر اساس منشور و اساسنامه ای که خود شما توجه به آن و قرآن دارید برای برپایی این مراسم گرد هم جمع شده اید و همچنین سپاس بابت برگزاری و اداره سامانه طوبی و قابل ذکر است که تنها جایی که در استان تهران ثبت در سامانه طوبی انجام شده است فقط شهرری می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه ۵ ابان انتخابات هیئات مذهبی است گفت: در همین مکان اعلام می کنیم که زمان انتخابات شورای هیات های مذهبی ۵ آبان است و همچنین از کسانی که در ۴ سال عضو شورا بودند نهایت قدردانی را داریم و کسانی که قصد دارند برای شورا کاندید شوند پس از روز عاشورا برای ثبت نام به اداره تبلیغات مراجعه کنند و مراحل ثبت نام خود را انجام دهند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری در ادامه گفت: در ایام محرم و برپایی مراسم ها لازم است که در بحث نظم با نیروی انتظامی همکاری خوبی داشته باشیم چرا که در شرایط حساس کنونی و موقعیت کشور ما در منطقه به شکلی است که همه در صدد این هستند که این مراسم های مذهبی و این عزاداری ها در کشور ما تشکیل شود و لذا به همین دلیل باید به طور همه جانبه مراقبت های لازم را به عمل بیاوریم و به برکت خون شهدا این عزاداری ها و مراسم ها نظام اسلامی مان را بیمه می کند.

کنگرلو با بیان اینکه ما هجمه های فرهنگی و آسیب های اجتماعی زیادی داریم افزود: با توجه به اینکه این هجمه‌ها از طرف دشمن صورت می گیرد لذا باید از این مجالس استفاده کنیم و این مجالس فرصتی است که هم با فرهنگ اهل بیت آشنا شویم و هم اینکه از آسیب ها در امان بمانیم و انشااله با برپایی این مجالس بتوانیم مجالسی که در شان اهل بیت است برپا کنیم و باید بگوییم که توطئه های دشمن در محرم خنثی می‌شود.

وی اظهار داشت: در دهه محرم هم به مناسبت اینکه امام حسین (ع) شهید امر به معروف و نهی از منکر است این دهه به نام هفته امر به معروف و نهی از منکر نامیده شده است و بهترین آمرین به معروف و ناهیان از منکر نیز شما هستید چرا که شما این مجالس و محافل را برپا می کنید و سخنران که احکام اخلاقی را بیان می کند یعنی امر به معروف و هیات نیز خود امر به معروف است و از هیات های خودجوش مردمی نیز باید به خوبی استفاده کنیم.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری در پایان بیان داشت: امسال هفته دفاع مقدس با محرم آغاز می شود و محرم و دفاع مقدس با یکدیگر عجین شده اند اگر شور حسین نبود دفاع مقدس به نتیجه نمی‌رسید و ما هرچه داریم از امام حسین است و دفاع مقدس هم جریانی بود که در ادامه حرکت امام حسین ایجاد شده است.