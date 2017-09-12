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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۷

مرکل:

مجارستان موظف به پذیرش پناهجویان است

مجارستان موظف به پذیرش پناهجویان است

صدراعظم آلمان با تاکید بر اینکه مجارستان موظف به پذیرش پناهجویان است، اظهارات نخست وزیر این کشور مبنی بر عدم پذیرش پناهجویان به کشورش را غیرقابل قبول دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان طی سخنانی امتناع مجارستان از پذیرش پناهجویان را غیرقابل قبول دانسته و گفت که این کشور بر اساس حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا باید پناهجویان را پذیرا باشد.

بر اساس این گزارش، مرکل گفت که پذیرش پناهجویان بخشی از یک برنامه گسترده است که توسط اتحادیه اروپا ابلاغ شده و تمامی اعضا از جمله مجارستان موظف به پذیرش آن هستند.

این در حالیست که نخست وزیر مجارستان در سخنان اخیر خود با تایید خبر ابلاغ حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا به وی مبنی بر لزوم پذیرش پناهجویان توسط این کشور گفته که وی همچنان به مخالفت و ایستادگی در برابر این حکم ادامه داده و برنامه ای برای پذیرش پناهجویان نخواهد داشت.

اما مرکل در مصاحبه امروز خود با نشریه «برلینر» و در واکنش به این اظهارات نخست وزیر مجارستان گفت: (اظهارات) آن دولتی که می گوید مایل به پذیرش فرمان دادگاه عالی اروپا نیست، قابل قبول نیست.

صدراعظم آلمان همچنین در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا از نظر وی یعنی قانونمداری، گفت که اعضای این اتحادیه در جریان برگزاری نشست ماه آتی میلادی در این خصوص بحث و مذاکره خواهند کرد.

کد مطلب 4085497

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