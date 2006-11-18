ضرورت توسعه کارآفرینی مبتنی بر دانش برای اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دکتر یعقوب انتظاری عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و صاحبنظر در کار آفرینی و اقتصاد مبتنی بر دانش طی سخنانی در دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز گفت : ایجاد ترم کار آفرینی در رشته های دانشگاهی نباید به صورت اختیاری و ناکار آمدی که اکنون در دانشگاه ها است، ایجاد شود بلکه این وضعیت باید همراه با روش های آموزشی، یادگیری و برنامه های درسی مورد تجدید نظرقرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم توسعه زیر ساخت های ثبت اختراعات، ایجاد دانشگاه های تحقیقاتی و تشویق کار آفرینی در دانشگاه ها و اصلاح قانون مالکیت فکری - که در کشور ما از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست - تاکید کرد و افزود : نظام آموزش عالی باید افراد خلاق، کار آفرین و یاد گیرنده تربیت کند که این امر نیز جز با تحول و ایجاد زیرساخت های کار آفرینی و اتخاذ سیاست های مناسب امکانپذیر نخواهد شد .

انتظاری افزود : در کشورهای پیشرفته دانش آموختگان آموزش عالی انسان های خلاق و کار آفرین هستند و نه تنها بیکاری برای آنها معنی ندارد، بلکه آنها برای افراد عادی نیز شغل ایجاد می کنند و این انتظار وجود دارد که در ایران نیز دانش آموختگان آموزش عالی این چنین باشند اما متاسفانه در کشور ما فارغ التحصیلان نه تنها این ویژگیها را ندارند، بلکه از یافتن شغل مناسب برای خود نیز عاجزند.

وی یاد آور شد : آمارهای مرکز ایران در بهار سال 83 نشان می دهد که 88 درصد از دانش آموختگان آموزش عالی، شاغل و حقوق بگیر دولت و بخش خصوصی هستند، 13 درصد آنها توانایی یافتن شغل مناسب را ندارند و 20 درصد نیز در شغل های نامناسب مشغول به کار شده اند .

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ضمن برشمردن دیدگاه های موجود در مورد علل ضعف دانش آموختگان آموزش عالی در ایران گفت : از یک طرف نظام آموزش عالی در کشور ما نمی تواند انسان های خلاق و کار آفرین تربیت کند و از طرف دیگر نظام اقتصادی ایران نیازی به این انسان ها احساس نمی کند و صنایع ایران نیز توانایی جذب چنین انسان هایی را ندارند. بنابراین راه حل های این مساله را باید در اصلاح همزمان و متقابل نظام آموزش عالی و اقتصادی جستجو کرد که عصاره آن توسعه کار آفرینی مبتنی بر دانش در کشور است .

در این نشست تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی و آموزش و تحقیقات مجلس و صاحبنظران و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت کار و امور اجتماعی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهاد خودکفایی صدا وسیما، وزارت صنایع و نهادهای تابعه، وزارت علوم، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی جوانان حضور داشتند.