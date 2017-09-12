توجه به حوزه گردشگری گناباد برای ایجاد اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم رهنما ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شهرستان گناباد اظهار کرد: کل اشتغال پیش بینی شده حوزه گردشگری گناباد ۵ درصد میزان اشتغال این شهرستان است.

وی ادامه داد: پرونده هفت اقامتگاه بوم گردی گناباد تکمیل و جهت دریافت تسهیلات به صندوق کارآفرینی امید ارسال شده که از این تعداد دو مورد تسهیلات را دریافت و تعدادی در نوبت دریافت تسهیلات می باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری افزود: اعتبار تملک دارایی میراث فرهنگی ۶۰۰ میلیون تومان است که این میزان نیز سعی شده جذب گردد.

رهنما تصریح کرد: سه روستای هدف گردشگری و طرح گردشگری منطقه و قنات قصبه طرح هایی هستند که نیازمند اعتبار ویژه می باشند و به صورت جدی در مورد این ها باید تصمیم گیری شود.

وی خاطرنشان کرد: گناباد ظرفیت عظیم گردشگری دارد که ثبت ۱۴۷ اثر تاریخی در این شهرستان و وجود تنها اثر ثبت جهانی استان در این شهر نشان از این ظرفیت می باشد.