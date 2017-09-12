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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۰۱

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی عنوان کرد؛

توجه به حوزه گردشگری گناباد برای ایجاد اشتغال

توجه به حوزه گردشگری گناباد برای ایجاد اشتغال

گناباد- مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: اجرای طرح های گردشگری در گناباد موجب رونق این منطقه و ایجاد اشتغال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم رهنما ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شهرستان گناباد اظهار کرد: کل اشتغال پیش بینی شده حوزه گردشگری گناباد ۵ درصد میزان اشتغال این شهرستان است.

وی ادامه داد:  پرونده هفت اقامتگاه بوم گردی گناباد تکمیل و جهت دریافت تسهیلات به صندوق کارآفرینی امید ارسال شده که از این تعداد دو مورد تسهیلات را دریافت و تعدادی در نوبت دریافت تسهیلات می باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری افزود: اعتبار تملک دارایی میراث فرهنگی ۶۰۰ میلیون تومان است که این میزان نیز سعی شده جذب گردد.

رهنما تصریح کرد: سه روستای هدف گردشگری و طرح گردشگری منطقه و قنات قصبه طرح هایی هستند که نیازمند اعتبار ویژه می باشند و به صورت جدی در مورد این ها باید تصمیم گیری شود.

وی خاطرنشان کرد: گناباد ظرفیت عظیم گردشگری دارد که ثبت ۱۴۷ اثر تاریخی در این شهرستان و وجود تنها اثر ثبت جهانی استان در این شهر نشان از این ظرفیت می باشد.

کد مطلب 4085522

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