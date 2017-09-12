نارضایتی پنتاگون از خرید سامانه موشکی روسی S-۴۰۰ توسط ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی امضای قرار داد خرید سامانه دفاع موشکی روسی S-۴۰۰ از سوی ترکیه، وزارت دفاع آمریکا با اعتراض به قرارداد فروش این سامانه به آنکارا که در حقیقت از اعضای ناتو به حساب می آید، این معامله تسلیحاتی را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، «جانی مایکل» سخنگوی پنتاگون با ابراز نگرانی های کشورش در خصوص این معامله تسلیحاتی گفت: ما نگرانی های خود را در خصوص خرید بالقوه اس – ۴۰۰ به مقام های ترکیه اعلام کرده ایم.

وی افزود: سامانه دفاع موشکی متقابل ناتو بهترین گزینه برای دفاع از ترکیه در برابر گستره ای از تهدیدات منطقه ای است.

این مقام ارشد پنتاگون افزود: ترکیه برای تامین نیازهای موشکی خود به انتخاب سامانه های ضد موشکی متحدین این کشور در ناتو از جمله آمریکا ادامه خواهد داد.

پنتاگون همچنین می گوید آمریکا به تحویل سریع تجهیزات دفاع موشکی مناسب به ترکیه به جای سامانه موشکی اس – ۴۰۰ متعهد است.