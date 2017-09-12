کشف ۴۲ کیلوگرم هروئین در ملارد/یک قاچاقچی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ برزو همتی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به در دستور کار قرار گرفتن و اهمیت ویژه مبارزه با مواد مخدر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی گشت زنی به یک دستگاه خودرو باری مشکوک شده و خودرو را متوقف کردند.

همتی افزود: ماموران پلیس پس از متوقف کردن خودرو مزبور در بازرسی از خودرو مورد نظر در قسمت جاساز خودرو مقدار ۴۲ کیلو و ۲۵۰ گرم هروئین را کشف و خودرو مذکور را توقیف کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان ملارد بیان داشت: در این رابطه یک نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

همتی در پایان اظهار داشت: ضمن اشاره به این موضوع که جلوگیری از توزیع و قاچاق مواد مخدر گامی موثر در رسیدن به جامعه ای جوان و سلامت است، از شهروندان خواست تا در صورت رویت موارد مشکوک فورا از طریق شماره گیری ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت ماموران در محل حاضر شوند.

