  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۱۴

جانشین دادسرای انقلاب مشهد خبر داد؛

کشف محموله مشروبات الکلی خارجی در مشهد

کشف محموله مشروبات الکلی خارجی در مشهد

مشهد- جانشین دادسرای انقلاب مشهد از کشف یک محموله مشروبات الکلی خارجی در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدابخشی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:ماموران قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی خراسان رضوی در پی رصد میدانی محل دپوی محموله مشروبات الکلی را در یکی از مناطق مشهد شناسایی و تحت نظر گرفتند.

وی افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات خود با اخذ مجوز ورود به منزل، محل مورد نظر که یک ساختمان مسکونی بود را مورد بازرسی قرار دادند که تعداد ۱۶۷بطری انواع مشروبات الکلی خارجی از دو واحد این آپارتمان کشف شد.

خدابخشی تصریح کرد: با کشف مشروبات، دو متهم دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ نیز که متهمان مشروبات را با آن انتقال می‌دادند توقیف شد.

کد مطلب 4085539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها