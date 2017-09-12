کشف محموله مشروبات الکلی خارجی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدابخشی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:ماموران قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی خراسان رضوی در پی رصد میدانی محل دپوی محموله مشروبات الکلی را در یکی از مناطق مشهد شناسایی و تحت نظر گرفتند.

وی افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات خود با اخذ مجوز ورود به منزل، محل مورد نظر که یک ساختمان مسکونی بود را مورد بازرسی قرار دادند که تعداد ۱۶۷بطری انواع مشروبات الکلی خارجی از دو واحد این آپارتمان کشف شد.

خدابخشی تصریح کرد: با کشف مشروبات، دو متهم دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ نیز که متهمان مشروبات را با آن انتقال می‌دادند توقیف شد.