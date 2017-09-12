اعتراض هزاران تن از مردم پاریس به اصلاح قانون کار ماکرون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هزاران تن از مردم پاریس در اعتراض به طرح لایحه اصلاح قانون کار که به تازگی توسط امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه ارائه شده به خیابان ها گسیل شدند.

بر اساس این گزارش، طرح اصلاحات جدید قانون کار ماکرون، از سوی مخالفین دولت فرانسه به ویژه چپگرایان این کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. چپگرایان معتقدند این لایحه در صورت تصویب منجر به آزادی عمل بیشتر کارفرمایان در اخراج کارگران و قطع کردن حقوق آنها خواهد شد.

حزب جبهه ملی فرانسه نیز اعلام کرده که این طرح ضربه اصلی را به واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و خرد خواهد زد تا شرکتها و کارخانه های بزرگ صنعتی.

قرار است لایحه مورد نظر ماکرون روز ۲۲ سپتامبر جهت بررسی به شورای وزیران فرانسه ارائه شود.

دولت فرانسه هدف خود از ارائه این لایحه را دادن حق آزادی عمل بیشتر به کارفرمایان و تحریک اقتصاد این کشور اعلام کرده است.