مراسم تکریم و معارفه شهردار منطقه۲۱ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رباطی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در این مراسم با اشاره به اولویت های کاری مدیریت جدید شهری کلانشهر تهران گفت: قانون مداری، نگهداشت شهر، تکریم ارباب رجوع، رسیدگی به محلات کم برخوردار و جنوبی شهر، رفع سد معبر در سطح شهر و رسیدگی به نحوه دریافت عوارض ساخت و ساز و ایجاد سازوکار الکترونیکی در این زمینه از اولویت های اصلی مطرح شده از سوی شهردار محترم پایتخت و رویکرد نوین مدیریت شهری مدنظر وی است که بی تردید تنها در سایه همدلی، تعاون و مشارکت همه جانبه مدیران و کارشناسان شهرداری تهران و شهروندان تحقق می یابد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در ادامه با تاکید بر اینکه شعار "تهران؛ شهر امید، مشارکت و شکوفایی" که می بایست سرلوحه کاری مدیران و پرسنل شهرداری قرار گیرد، افزود: در حال حاضر همه مدیران شهری باید متناسب با رویکردها و جهت گیری هایی که در قالب برنامه ای مدون و بر اساس شعار "تهران؛ شهر امید، مشارکت و شکوفایی" در دستورکار قرار گرفته، حرکت کنند تا بتوان بر اساس یک سری اصول، معیارها و ارزش های محوری و مشترک، به عنوان خانواده بزرگ شهرداری تهران در جهت خدمات رسانی هرچه مطلوب تر و شایسته تر به شهروندان فهیم پایتخت گام برداریم.

وی با بیان اهمیت ویژه مبحث نگهداشت شهر در کلانشهر تهران اظهار داشت: آنچه که منطقه۲۱ را از سایر مناطق پایتخت متمایز می سازد همجواری صنایع در کنار سکونتگاه های شهری است که همین امر مساله مهم توجه به امور زیست محیطی و جلب مشارکت همه جانبه شهروندان در اداره امور شهر را بیشتر نمایان می سازد.

رباطی تکریم ارباب رجوع را از جمله مهمترین عوامل در جلب مشارکت و رضایت خاطر شهروندان معرفی کرد و گفت: تکریم اربابین رجوع و شهروندانی که برای پیگیری مسائل خود در امور شهری به شهرداری مراجعه می کنند باید توسط مدیران و کارشناسان شهرداری بسیار مورد توجه قرار گیرد، زیرا بی تردید این مهم می تواند در امر اعتمادسازی مردم نسبت به مدیریت شهری نقشی اساسی داشته باشد.

بنا بر این گزارش؛ در پایان این جلسه حسن رباطی معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران از زحمات بی شائبه دکتر جمال بافرانی در طول دوران مدیریت خود در غربی ترین نقطه پایتخت با اهدای لوح تقدیر، تشکر کرد و ضمن ابلاغ حکم انتصاب از سوی محمدعلی نجفی شهردار پایتخت، برای حسن رحمانی شهردار جدید منطقه۲۱ توفیق خدمات رسانی هرچه شایسته تر به شهروندان ساکن در محدوده این منطقه را برای وی خواستار شد.