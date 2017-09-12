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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۴۶

داریوش مهرجویی میهمان مراسم «روز سینما» در کرج

داریوش مهرجویی میهمان مراسم «روز سینما» در کرج

کرج - داریوش مهرجویی کارگردان نام‌آشنای کشورمان به عنوان میهمان ویژه در مراسم روز سینما در کرج حضور یافت و گفت: آثار هنری بی‌شماری به کشور عرضه‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خیلدار  در مراسم (روز ملی سینما) از سری برنامه‌های جنبی هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب البرز که شامگاه سه‌شنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد، بابیان اینکه استان البرز از ظرفیت ویژه‌ای در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار است اظهار کرد: این استان هنرمندان بی‌شماری را به جامعه هنری تقدیم کرده است.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت هنرمندان بومی استان البرز، افزود: درصدد هستیم بستر فعالیت‌های هنری بیش از گذشته در استان فراهم شود.

در ادامه محمد نبیونی رئیس شورای شهر کرج بابیان اینکه امیدواریم هرروز شاهد فعالیت‌های فرهنگی و هنری در کلان‌شهر کرج باشیم، خاطرنشان کرد: سرانه‌های فرهنگی و هنری در استان البرز نسبت به میانگین کشوری در جایگاه مناسبی قرار ندارد.

وی با تأکید بر اینکه با مجموعه جدید شورای شهر کرج آمادگی لازم برای فعالیت و مساعدت به فعالین عرصه‌های فرهنگ و هنر وجود دارد، تصریح کرد: شعار انسان‌محوری در مدیریت شهر کرج همراه با افزایش سرانه‌های فرهنگی به وقوع خواهد پیوست.

همچنین داریوش مهرجویی کارگردان سینمای ایران ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، اظهار کرد: همبستگی کاری و عملی خوبی بین فعالان عرصه فرهنگ و هنر البرز دیده می‌شود.

وی بابیان اینکه آثار هنری بی‌شماری به کشور عرضه‌شده است، افزود: امیدواریم این مسیر با موفقیت‌های روزافزون توسط هنرمندان طی شود.

کد مطلب 4085555

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