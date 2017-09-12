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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۳۵

توسط ماموران گمرک بوشهر؛

۴۷ تن مواد محترقه قاچاق کشف شد

۴۷ تن مواد محترقه قاچاق کشف شد

مشاور رئیس کل و سرپرست ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر گفت: ۴۷ تن مواد محترقه توسط ماموران گمرک بوشهر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک،  جمشید قسوریان جهرمی گفت: با هوشیاری ماموران گمرک و بهره‌گیری از سامانه امور گمرکی دو کانتینر حاوی محموله قاچاق مواد محترقه به وزن ۴۷ تن در گمرک بوشهر کشف و ضبط شد.

وی افزود: در بازرسی و ارزیابی از دو فقره اظهارنامه که تحت عنوان وسائل تبلیغاتی اظهار شده بود، مشخص شد که کالای درون کانتینر به جز دو ردیف در جلوی کانتینر مابقی شامل ۷ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۴۰۲ عدد ترقه به وزن ۴۷ تن بوده که در داخل کانتینر جاسازی شده و در اظهارنامه تنظیمی ذکری از آن نشده بود.

جهرمی اضافه کرد: در همین راستا مراتب توسط پرسنل گمرک در حضور نماینده صاحب کالا تحت عنوان کشف کالای قاچاق صورتجلسه و پرونده برای تکمیل و ارسال به مراجع قضایی به واحد حقوقی گمرک بوشهر ارجاع شد.

مشاور رئیس کل و سرپرست ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر یادآور شد: ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالغ بر ۶۲ میلیارد ریال برآورد شده است.
 

کد مطلب 4085563

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