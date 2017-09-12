وزیر دفاع روسیه با «بشار اسد» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه از سفر «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه به سوریه و دیدار با «بشار اسد» رئیس جمهور این کشور در دمشق خبر می دهند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای در این باره اعلام کرد که «سرگئی شویگو» وزیر دفاع این کشور در جریان دیدار با رئیس جمهور روسیه درباره همکاری های نظامی و فنی میان دمشق و مسکو به رایزنی و تبادل نظر پرداخته اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سفر شویگو به سوریه و دیدار وی با بشار اسد به دستور «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به انجام رسیده است.

همچنین «شویگو» و «اسد» در جریان این دیدار پیرامون آخرین تحولات در سوریه، مناطق کاهش تنش و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم سوریه گفتگو کرده اند.

وزیر دفاع روسیه در این دیدار نامه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را که طی آن شکست محاصره دیرالزور را تبریک گفته است نیز تحویل بشار اسد رئیس جمهور سوریه داد.