مرز بندی میان اصولگرایان در جهت فروپاشی جبهه اصولگرایی است / نگاه سهم خواهانه به رای مردم اصولگرایی نیست / شوراها نباید فدای رقابت های سیاسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر شهردار تهران ضمن تاکید بر ضروری بودن اجماع و وحدت میان نیروهای اصولگرا گفت: تفاوت مشی و نظر در برخی موارد نباید دستاویز تفرقه افکنی میان جبهه اصولگرایی شود و رو در رو قرار دادن مدیران اصولگرا در جهت خواست جریانهای ناسالم و غیر مردمی است.

متن کامل بیانیه قالیباف به شرح زیر است:

حیات پر فروغ و با برکت شجره طیبه نظام اسلامی میراثی گرانقدر و نتیجه راهبری خمینی عزیز(ره) و هدایت مدبرانه رهبر معظم انقلاب و شهادت و ایثار ملتی بزرگ و افسانه ای در تاریخ است. اکنون و در برهه ای حساس از عمر این نظام با برکت قرار گرفته ایم و شرایط مختلف داخلی و پیرامونی همه ما را در معرض امتحانی دیگر قرار داده است.

انتخابات مهم سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان واضح ترین شاخص نقش و حضور مردم در سرنوشت اجتماعی آنان در پیش است و در این خصوص اشاره به نکات زیر ضرورت می یابد:

1- مهمترین وظیفه همگانی حفظ و حراست از اصول و آرمانهای امام راحل و رهنمودهای مقام معظم رهبری (و عدم برخورد گزینشی با آن ) و مهمتر از هر نتیجه ای تلاش برای حضور پرشمار و آگاهانه مردم است.

2- مهمتر از ظهور افراد و جریانها در قدرت ، پایداری اصل نظام جمهوری اسلامی ، همبستگی ملی و مشارکت عمومی است. نکته ای که دشمن همواره آن را هدف گرفته و هوشیاری دلسوزان را بیش از پیش ضرورت بخشیده است.

3- درک مفهوم و موقعیت اصولگرایان نیز دارای اهمیت راهبردی است. بر اساس رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اصولگرایی باید نقطه وفاق جریانهای سیاسی باشد و اصلاح طلبی نیز مفهومی در ذات اصولگرایی است. " هرکس و هر جریانی که به مبانی انقلاب پایبند بوده باشد ، از هر جریانی که باشد جزو اصولگرایان است ... و هر کاری که از لحاظ علمی ، عملی ، دینی ، اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی در جهت پیشرفت مردم ایران عزیز باشد یک حرکت اصلاحی است و مردم از آن حمایت می کنند."

4- معیارهای اصولگرایی و خطوط قرمز آن بارها مورد تاکید قرار گرفته است ، بنابر این مرز بندی و قطبی کردن فضای گسترده اصولگرایی دقیقا در جهت اهداف کسانی است که اختلاف افکنی و فروپاشی جبهه اصولگرایی را هدف گرفته اند.

5- مهمترین آفت اصولگرایی به انحصار خود در آوردن آن و نگاه فصلی و ابزاری ، تحکم آمیز و پرسش گریز به آن است. در حالی که جامعه ما به شدت محتاج اصولگرایی هوشمندانه ، اقناعی ، کارآمد و فراگیر است.

6- از بین بردن اعتماد مردم به نیروهای محک خورده و سربلند آمده از آزمونهای سخت ، محروم کردن جامعه از مدیریت و خدمتگذاری طیف های فکری توانمند و معتقد به مبانی انقلاب اسلامی با انگ و تخریب سیاسی ؛ مغایر با حفظ استقلال ، برقراری عدالت ، فراگیری مهر ورزی ، جهاد علمی و عملی ، خودباوری ملی ، مشارکت عمومی ، پیشرفت و تعالی مملکت و در یک کلمه اصولگرایی است.

7- ضرورت اجماع اصولگرایان در این شرایط بر کسی پوشیده نیست و نباید با نگاه سهم خواهانه به نتیجه و ترکیب رای مردم ، زمینه شکست اصولگرایان را فراهم ساخت. لذا هر کس نام اصولگرا بر خود می گذارد باید ثابت کند که مصلحت جمعی اصولگرایان را فدای اختلاف سلیقه و دیدگاه فردی خود نمی کند.

8- اصولگرایی با تعریف فراگیری که ارائه شده، محیطی شاداب و پرنشاط با رقابتی تمام عیار و سالم است. رقابت روش ها و سلیقه های مدیریتی. اختلاف نظر و سلیقه در اصولگرایان و تعاطی افکار امری طبیعی و مایه پایداری اقبال مردم به آنان است. لذا رو در رو قرار دادن مدیران اصولگرا در جهت خواست جریانهای ناسالم و غیر مردمی است.

9- حمایت و تقویت ارکان نظام و دولت جمهوری اسلامی وظیفه ای شرعی و همگانی است و بر این اساس تفاوت مشی و نظر در برخی موارد نباید دستاویز تفرقه افکنی میان جبهه اصولگرایی شود. چرا که نتیجه پایبندی بر اصول و تبعیت از رهبری چشم انداز آینده ای روشن و امیدوار کننده است.

10- تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز دولت و مسوولین اجرایی از دخالت در انتخابات و تاثیر امکانات عمومی در آن جهت یک حجت شرعی و بی نیاز از تفسیر شخصی است . شهرداری و کارکنان آن نیز خود را مقید به این توصیه حکیمانه می دانند. اما باید توجه داشت که این حقیقت نباید بهانه ای برای کمرنگ کردن جهاد بزرگ خدمت به مردم شود.

11- باید باور داشت که مسوولیت در نظام اسلامی و ایران عزیز پایدار ، اما منصب ها مقطعی و محلی برای آزمون است. لذا از همه موثرین سیاسی و گروهها و فعالان انتخاباتی متواضعانه درخواست می کنم مقوله اجتماعی و کارکردی شوراها را که هدیه انقلاب اسلامی برای مشارکت شهروندان بر سرنوشت آنان است ، فدای رقابت های سیاسی نکنند. خدمت رسانی ملموس به مردم ، بویژه آنان که مظلوم تر و محتاج ترند وظیفه همگانی ماست.

12- تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات سرنوشت ساز چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری و سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را از خداوند متعال خواستارم. بی تردید حسن عاقبت در انتظار کسانی است که بر اخلاق محمدی (ص) ، پیروی عملی از ولایت ، انصاف و اعتدال علوی مستدام بمانند.



والعاقبه للمتقین

محمد باقر قالیباف

