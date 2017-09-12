برنامه های هفته دفاع مقدس در کرمان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ابوالحسنی عصر سه شنبه در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: امسال اولین روز هفته دفاع مقدس مقارن با اول محرم است و شاید در طول تاریخ شیعه هیچ مقطعی مانند دوران دفاع مقدس به عاشورا شباهت نداشته است.

وی با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس قریب به ۲۰۰ هزار شهید تقدیم نظام شد، بیان داشت: جنگ حدود دو هزار و ۸۰۰ روز طول کشید اگر این اعداد را برهم تقسیم کنیم در هر روز جنگ مانند عاشورا معادل ۷۰ شهید دادیم.

ابوالحسنی تصریح کرد: عاشورایی ترین هفته دفاع مقدس در سال جاری داریم برگزار می شود چرا که اول محرم با هفته دفاع مقدس مصادف شده است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان در خصوص هدف هفته دفاع مقدس اذعان داشت: حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ولایت مداری، مقامت، جهاد و شهادت از جمله این اهداف است.

این مسئول با اشاره به راهبردهای هفته مذکور گفت: تبیین نقش رهبری و هدایت فرماندهی الهی ولی فقیه، تبیین قدرت دفاعی و وحدت نیروهای مسلح و بسیج مردمی، تبیین نقش بصیرت مقاومت وحدت و همگرایی اقوام و ادیان جامعه در مقابله با دشمن، تبیین الگوی رفتاری رزمندگان با بهره گیری از فرهنگ عاشورایی جهادی و انقلاب و همچنین تبیین نقش اقتصاد مقاومتی در دفاع مقدس الگوی راهبردی در زمان های حال و آینده کشور است.

ابوالحسنی اظهار داشت: رویکرد برنامه های این هفته مبتنی بر شعار اقتصاد مقاومتی و اشتغال و شعار محوری «من انقلابیم» در جهت مقابله با فتنه های دشمن و حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان در خصوص عناوین هفته دفاع مقدس تصریح کرد: جمعه ۳۱ شهریور با عنوان روز معنویت، اقتدار مسلح، وحدت ملی و سلامت با رژه نیروهای مسلح با ورزش همگانی و حضور در نماز جمعه است.

وی در ادامه گفت: شنبه اول مهرماه روز بازگشایی مراکز علمی، پاسداشت سربازان و گرامیداشت جوانان در تولید علم و فناوری در دستاوردهای نظامی کشور، یکشنبه دوم مهرماه با عنوان ولایت مداری و همبستگی ملی، اهمیت پدافند غیرعامل در مقابل ترفندهای دشمن، تشریح تاثیر حضور روحانیت در جبهه و همراهی با رزمندگان در خطوط مقدم، دوشنبه سوم مهرماه اقتصاد مقاومتی، خودباوری، پشتیبانی مردمی و اصناف در کم اثر کردن تحریم ها و تهدید ها در مقابل دشمن است.

ابوالحسنی در ادامه اعلام برنامه های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: سه شنبه چهارم مهرماه تبیین نقش اسلامی دفاع مقدس، رهبری، وحدت ملی، استکبارستیزی به عنوان الگوی نهضت های مقاومت و پایداری بیداری اسلامی در مقابل نفوذ دشمن است.

وی گفت: در روز چهارشنبه پنجم مهرماه تجلیل از رزمندگان، پیشکسوتان، زنان اسوه های صبر مقاومت و سیانت از آرمان های انقلاب را خواهیم داشت.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه برنامه های پنجشنبه ششم مهرماه تجلیل از جانبازان، آزادگان، ایثارگران و غبارروبی مزار شهدا و مدافعان حرم و دیدار به تجلیل از خانواده شهدا است، گفت: جمعه هفتم مهرماه سالروز شهادت شهیدان فکوری، نامجو، کلاهدوز، فلاحی، جهان آرا است و بزرگداشت فرماندهان شهید در سراسر کشور برگزار می شود ضمن اینکه حضور در نماز جمعه از دیگر برنامه های هفته مذکور است.