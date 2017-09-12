همه پرسی اقلیم کردستان غیرقانونی و یکطرفه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد که همه پرسی جدایی اقلیم کردستان غیرقانونی و یک طرفه است.

حیدر العبادی روز سه شنبه در جریان نشست خبری هفتگی خود از رهبران کرد خواست به منظور ادامه گفتگو پیرامون همه پرسی اقلیم کردستان که قرار است در تاریخ ۲۵ سپتامبر جاری (۳ مهر) برگزار شود به بغداد بیایند.

وی افزود: صادرات نفت کرکوک توسط اقلیم (کردستان) مغایر قانون اساسی است. اگر نفت کرکوک صادر می شود چرا از پرداخت حقوق کارمندان عاجز هستند؟

حیدر العبادی همچنین اعلام کرد که هفته آینده بمنظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد.

گفتنی است که دولت عراق بارها اعلام کرده است که برگزاری این همه پرسی مغایر قانون اساسی این کشور بوده و شرایط در عراق را بحرانی خواهد کرد.