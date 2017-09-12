آیفون ٨ و ایکس رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، امشب اپل در مراسمی از آیفون های ٨ و ٨ پلاس با نمایشگرهای ٤.٧ و ٥.٥ اینچی رونمایی کرد. قاب این موبایل ها از فلز و بدنه آن از جنس شیشه است.

موبایل های گفته شده در رنگ های مشکی، طلایی و خاکستری عرضه می شوند. این دستگاه ها ضد آب و گرد و غبار هستند. دوربین آنها ١٢ مگاپیکسل است.

علاوه بر موارد گفته شده در آیفون های جدید از چیپ ست A۱۱ استفاده می شود که ٦ هسته ای است.

A۱۱ دارای ٢ هسته عملکردی است که ٢٥ درصد سریع تر از A۱۰ هستند. ٤ هسته دیگر که کارآمدی بسیار بالا دارند ٧٠ درصد سریع تر از A۱۰ به حساب می آیند.

آیفون ٨ علاوه بر موارد گفته شده دارای شارژر وایرلس است. به عبارت دیگر دو موبایل جدید از استاندارد شارژ وایرلسQiپیروی می کنند.

اپل امشب همچنین از آیفون پرحاشیه اش یعنی آیفون ایکس نیز رونمایی کرد. این گوشی همانطور که قبلا هم پیش بینی شده بود دکمه هوم ندارد. دوربین سلفی با استفاده از تکنولوژی مادون قرمز چهره را اسکن می‌کند.آیفون X به دوربین دوگانه عمودی و نمایشگر تمام صفحه سوپر رتینا ۵.۸ اینچی مجهز است. آیفون ایکس در دو رنگ خاکستری و نقره ای معرفی شد. نمایشگر این گوشی ٥.٨ اینچی است. همانطور که پیش بینی می شد برای باز کردن قفل از فناوری شناسایی صورت در آن استفاده می شود.

قیمت آیفون ٨ با حافظه ٦٤ گیگابایت از ٦٩٩ دلار و آیفون ٨ پلاس از ٧٩٩ دلار شروع می شود . پیش سفارش آنها نیز از١٥ سبتامبر آغاز می شود. iOS ۱۱ نیز از ١٩ سپتامبر عرضه می شود.