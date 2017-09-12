تصرف و بازرسی اماکن دیپلماتیک روسیه در آمریکا بدعتی خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهرام قاسمی در واکنش به اقدام اخیر دولت آمریکا در تصرف و بازرسی طولانی مدت اماکن دیپلماتیک روسیه در خاک آن کشور، ضمن تقبیح این اقدام خودسرانه و خلاف عرف و موازین بین المللی گفت: اقدام دولت آمریکا در تصرف یا تهدید به اعمال زور علیه اماکن دیپلماتیک کشورهای خارجی در خاک این کشور محکوم و بدعتی خطرناک است و نشان دهنده آن است که از این پس، اماکن دیپلماتیک هیچ یک از کشورهای خارجی در خاک ایالات متحده آمریکا از ضمانت کافی دولت آن کشور در رعایت مصونیت ها برخوردار نیست.

