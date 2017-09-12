دستگاه های اجرایی ایلام اهداف طرح کارورزی را با جدیت دنبال کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر سه شنبه در جلسه اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: این طرح با هدف آشنایی هرچه بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی با عملکرد دوایر مختلف و آمادگی هرچه بهتر آنان برای ورود به بازار کار اجرایی شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که اهداف مورد نظر این طرح محقق شود میتوان افرادیکه از توان و تخصص بیشتری برای در دست گرفتن فعالیتهای اجرایی نیاز است تربیت کرد.
استاندار ایلام در ادامه با اشاره به مشکلات استانهای کمتر برخوردار در حوزه اشتغالزایی گفت: دولت ۱.۵ میلیارد دلار را در اختیار بانکهای کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک قرار داده تا از محل اعتبارات آن بتوان فعالیتهای اشتغالزایی را در استانهایی همچون ایلام توسعه داد که باید از این فرصت استفاده کرد.
مروارید از کارآفرینان و افراد دارای ایدههای نو خواست طرحهای خود را به منظور ایجاد فرصتهای جدید شغلی در اختیار دستگاههای اجرایی مسئول قرار دهند تا پس از بررسی و در صورت تأیید تسهیلات تعیین شده در اختیار آنان قرار گیرد.
وی دغدغه دولتمردان را رفع معضل بیکاری بهویژه در میان دانش آموختگان دانشگاهی عنوان کرد که در دولت جدید بهطور جدی برای کاهش این مسئله در حال تلاش است.
وی حمایت از بخش خصوصی را رویکرد راهبردی دولت برشمرد و اضافه کرد: بانکها با پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی میتوانند زمینه را برای حضور سرمایه گذاران و افزایش رشد اقتصادی فراهم کنند.
استاندار ایلام ابراز امیدواری کرد در دولت دوازدهم و با مساعد شدن شرایط بینالمللی شاهد رشد سرمایه گذاری در کشور برای رونق فضای کسب و کار باشیم.
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