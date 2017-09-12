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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۳:۳۴

سرپرست اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایلام:

۱۴۶ هزار نفر از جمعیت استان ایلام شاغل هستند

۱۴۶ هزار نفر از جمعیت استان ایلام شاغل هستند

ایلام-سرپرست اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایلام از شاغل بودن ۱۴۶ هزار نفر در استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله شیرخانی عصر سه شنبه در جلسه اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: از جمعیت ۵۸۰ هزار نفری استان ایلام ۱۴۶ هزار نفر شاغل، ۱۹ هزار نفر بیکار و ۷۴ درصد شاغل نیز حقوق بگیر هستند.

وی یادآور شد: در قانون بودجه سال ۹۶ برای استان ایلام ایجاد ۱۲ هزار و ۲۸۲ فرصت شغلی پیش بینی شده که سهم دستگاه های مختلف در آن مشخص شده است.

سرپرست اداره کار ایلام تاکید کرد: در این قانون سهم صندوق کارآفرینی امید یک هزار و ۳۰۰ نفر، صنعت معدن و تجارت ۳۳۹ نفر، کشاورزی سه هزار و ۹۸۵ نفر، کمیته امداد امام خمینی (ره) یک هزار و ۵۰۰ نفر، بهزیستی ۷۶۵ نفر، میراث فرهنگی ۴۸۱ نفر، دانشگاه علوم پزشکی ۷۱۵ نفر، راهداری ۱۰۹ نفر، شرکت برق ۶۹ نفر، شرکت گاز ۱۰۰ نفر، بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۲۰ نفر و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ۳۰۰ نفر تعیین شده است.

شیرخانی اضافه کرد: از مجموع بیش از ۱۲ هزار فرصت شغلی تعیین شده باید ۱۱ هزار و ۳۷۴ نفر در بخش دولتی و ۹۳۵ نفر نیز در بخش خصوصی ایجاد شود.

وی اظهار کرد: سهم شاغلان در استان ایلام به تفکیک بخش های اقتصادی در بخش خدمات ۴۸ درصد، صنعت ۲۷ درصد و در بخش کشاورزی ۲۴ درصد است.

کد مطلب 4085627

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