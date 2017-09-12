تالار آفتاب آتش گرفت/ اجرای تئاتر در میان شراره های آتش



مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰ و ۵۰ دقیقه امشب با تماس به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اهواز خبر رخداد آتش سوزی در تالار آفتاب اطلاع رسانی شد.

وی افزود: ستاد فرماندهی آتش نشانی بلادرنگ از ایستگاه های همجوار تیم های اطفای حریق و امداد و نجات را به محل اعزام و آتش نشانان سه دقیقه بعد در محل حادثه حاضربودند.



مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: با توجه به اینکه در زمان آتش سوزی در سالن نمایش، گروه تئاتر درحال اجرای برنامه بودند، فرمانده عملیاتی یک تیم را به منظور جستجو و اجرای عملیات نجات و تیم دیگری را برای اجرای عملیات اطفای حریق وارد صحنه کرد.



حق شناس ابراز امیدواری کرد به لطف خدا و با عکس العمل به موقع و منطقی عوامل مجموعه تالار آفتاب بلادرنگ تماشاچیان، گروه نمایش و دست اندرکاران برنامه محل را ترک و به محیط ایمن و دور از حادثه منتقل شدند.



وی ادامه داد: با سرعت عمل آتش نشانان حریق در کانون رخداد کنترل و مهار شده و از سرایت آن به سالن تالار و سایر نقاط مجموعه جلوگیری به عمل آمد.



مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با اشاره به اینکه به لطف خدا این حادثه هیچ گونه تلفات جانی و مجروحی در برنداشت، گفت: عملیات اطفای حریق به پایان رسیده و آتش نشانان با به کارگیری تعدادی از فن های بسیار قوی در حال تخلیه دود هستند.



حق شناس در ارتباط با علت حادثه بیان کرد: علت حادثه پس از تخلیه دود و ایمن سازی محل توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی کارشناسی و اطلاع رسانی می شود.



وی در پایان عنوان کرد: در این عملیات هفت دستگاه انواع خودروی اطفای حریق و امداد و نجات شرکت داشتند.