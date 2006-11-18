قطعنامه ای درباره نقض حقوق بشر در کره شمالی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دراین قطعنامه از گزارشهای مربوط به نقض شدید، گسترده ونظام مند حقوق بشر در کره شمالی به شدت ابراز نگرانی شده است .



در سومین کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 192 عضو دارد و به مسائل حقوق بشر می پردازد؛ قطعنامه ای با 91 رای موافق و 21 رای مخالف و 60 رای ممتنع بر ضد کره شمالی به تصویب رسید.



ژاپن امروز ضمن استقبال از تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در کره شمالی، آن را بسیار با ارزش خواند .



وزارت امورخارجه ژاپن با انتشاربیانیه ای اعلام کرد : دولت ژاپن این حقیقت را بسیار ارزشمند می داند که این قطعنامه تقویت شده نسبت به سال گذشته با اکثریت بیشتری به تصویب رسید .



دراین بیانیه، ژاپن خواستار ادامه درخواستهای خود از کره شمالی برای حل مسئله ربوده شدن اتباع ژاپنی توسط جاسوسان کره شمالی شد.



ازسویی، برای اولین بار در سالهای اخیر، کره جنوبی به این قطعنامه رای مثبت داد، همانطور که آمریکا ، ژاپن و اتحادیه اروپا رای دادند .



چین و روسیه علیه این قطعنامه رای دادند . این قطعنامه با حمایت ژاپن و اتحادیه اروپا ارائه شد .

کد خبر 408570