افزایش 10 واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران در معاملات امروز وضعیت مطلوبی نداشت و با این که ارزیابی فعالان بازار این بود که این آغاز هفته بازار با روند بهتری روبرو شود اما باوجود افزایش شاخص کل، بازار شرایط خوبی نداشت.

این در حالی بود که شاخص کل در اواسط معاملات با افت 3 واحدی مواجه شده بود و با کمک برخی شرکت های معدنی مثل سنگ آهن گلگهر، چادرملو و توسعه معادن روی ایران، توانست در پایان معاملات با رشد مواجه شود.

فعالان بازار بر این عقیده اند عدم تمایل فعالان تاثیرگذار حقیقی بازار به خرید و فروش و انتظار فعالان حقوقی برای شروع به کار مدیرعامل شرکت بورس از دلایل اصلی بی رمقی بازار است .

در پایان داد و ستدهای امروز بورس تهران شاخص کل 9.9 واحد رشد کرد و به رقم 9 هزار و 673 واحد رسید . شاخص تالار اصلی نیز 12.5 واحد افزایش یافت و رقم 9 هزار و 550 واحد را به خود دید.

در مجموع داد و ستد های امروز بورس تهران 80 میلیون و 512 هزار و 462 سهم و حق تقدم به ارزش 153 میلیارد و 470 میلیون و 412 هزار و 821 ریال داد و ستد شد که افزایش حجم مبادلات به دلیل معامله عمده بر روی سهام شرکت سرمایه گذاری سپه بود.