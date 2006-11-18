مسکو درصورت راهبردی بودن رابطه با تهران قطعنامه شورای امنیت را وتو می کرد

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید بر عدم انحراف ایران از مسیر صلح آمیز را از نکات کلیدی گزارش البرادعی خواند و در عین حال یادآور شد: این گزارش نیز مانند گزارشات قبلی تابعی از بازی های سیاسی است و بر اساس قطعنامه 1696 شورای امنیت تدوین شده است.



وی در خصوص اختلافات موجود در گروه 1+5 بر سر تصویب قطعنامه ای دیگر در شورای امنیت بویژه مخالفت مسکو با تحریم ایران گفت : اگر رابطه ایران و روسیه رابطه ای راهبردی مثل رابطه آمریکا و رژیم صهیونیستی یا رابطه روسیه و کره شمالی بود، روسها اصل قطعنامه را وتو می کردند اما چنین نیست.



این استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال که آیا عدم برقراری رابطه ای راهبردی میان تهران و مسکو ناشی از کوتاهی ایران در گسترش روابط است، افزود: خیر، این وضعیت ناشی از شرایط واقعی نظم بین الملل است.



وی با بیان اینکه مکان بازی روسها، زمین بازی قدرتهای بزرگ است و ایران در این میان قدرت درجه دوم محسوب می شود گفت : با توجه به شرایط موجود نباید برای حل موضوع هسته ای به مسکو امتیاز راهبردی بدهیم، بلکه صرفا باید در سطح سیاسی بازی کنیم.



فلاحت پیشه به تحولات اخیر در عرصه سیاسی آمریکا اشاره و خاطرنشان کرد: زمان به تندی علیه آمریکا می گذرد، بولتون که به خاطر پرونده های ایران و کره شمالی علی رغم مخالفت سنای آمریکا از معاونت خلع سلاح رئیس جمهور به شورای امنیت رفت، احتمالا ترکیب جدید سنا به ماموریت موقت وی پایان خواهد داد.



وی تاکید کرد: دیپلماسی ایران باید در شرایط کنونی با فرستادن سیگنال های مثبت به دنیا، توپ را در زمین آمریکا نگاه داریم.



عضو ارشد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید از صدور قطعنامه های بعدی در شورای امنیت جلوگیری کنیم یا از شدت آن بکاهیم، گفت : بزرگترین امتیاز ما در حال اجرا بودن برنامه های هسته ای است و با توجه به درخواست های مطرح در خصوص مذاکره ایران و آمریکا در خصوص عراق، حل مشکلات بغداد می تواند به عنوان برگ برنده ایران مورد استفاده قرار گیرد.



فلاحت پیشه در پایان با بیان اینکه با توجه به شرایط جهانی هرگونه تحریم احتمالی علیه ایران در شورای امنیت محدود بوده و حوزه های اقتصادی را در بر نخواهد گرفت، تاکید کرد: دیپلماسی ایران باید به گونه ای عمل کند که محدوده تحریم ها به حداقل برسد و امکان بازگشت از آن نیز وجود داشته باشد.