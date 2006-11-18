تصویربرداری مستند "آقای کیمیائی" ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قادری با اعلام این خبر گفت: "تا به حال با تصاویری که گرفته ایم بخش مهمی از این مستند را پیش برده ایم و امیدوارم پس از انجام دادن گفتگوهای فیلم به نتیجه ای قابل قبول برسیم."



وی همچنین درباره "آقای کیمیائی" گفت: "هر جا کیمیائی باشد، جو و اتمسفر وجود دارد. پس فیلم جذاب ساختن درباره او کار خیلی سختی نباید باشد. همه چیز مال روی میز تدوین است. اگر همه چیز خوب پیش برود، این آن کیمیائی نخواهد بود که تا به حال دیده‌اید."



قادری که به عنوان نویسنده و منتقد سینمائی فعالیت دارد، یادآور شد: "زندگی کیمیائی کلی زاویه دارد، به خصوص اگر بخواهید با لحن پیچیده امروز سراغش بروید. این فیلم در حال حاضر توسط علی همرازفر مراحل تدوین را سپری می کند."



دیگر عوامل مستند "آقای کیمیائی" عبارتند از تصویربردار: ابراهیم اصغری، مدیر تولید: رضا ملکی، مشاور رسانه ای: مجید توکلی، صدابردار صحنه های گفتگو: حمید سرگزی، موسیقی: محمد باغبانی، طراح تیتراژ: خسرو خسروپرویز و تهیه کننده: برمک نیک بین.

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