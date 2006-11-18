به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه سینما شهر وابسته به معاونت سینمائی وزارت ارشاد اعلام کرد سینما "جهان نما" چالوس با ظرفیت 620 صندلی عصر چهارشنبه گذشته با نمایش فیلم "وقتی همه خواب بودند" آغاز به کار کرد.



این سینما با حمایت و پشتیبانی و نظارت موسسه سینما شهر پس از یک دوره بازسازی صد روزه با مجهزترین امکانات روز نظیر تعویض صندلی ها، مرمت نمای ورودی، بازسازی سرویس های بهداشتی، سالن انتظار، تعویض پرده نمایش، ایجاد گیشه جدید فروش بلیت و ساخت و نصب سیستم صدای جدید بازگشایی شد.



در این مراسم که با استقبال مسئولان، هنرمندان و شهروندان چالوس همراه شد، انوشیروان محسنی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از این اقدام فرهنگی و با اشاره به اینکه سینما در ارتقا فکری و آموزشی جامعه نقش موثری دارد اظهار داشت: "دانش و خودآگاهی جوانان در سایه ارائه کارهای فرهنگی و هنری است و باید به این مسئله توجه بیشتر شود."



در ادامه این مراسم، مرتضی شایسته، سیروس الوند، علی سرتیپی، فرشته طائرپور، رضا عطاران و فریدون حسن پور ضمن ابراز خرسندی از بازگشایی مجدد این سینما با طراحی و ساختاری متفاوت، سینماهای کشور را زمینه ای برای حفظ امنیت فرهنگی و اخلاقی جوانان و خانواده ها دانستند و بر نقش و تاثیر احیا مکان های فرهنگی و افزایش ظرفیت های نمایشی سینمای کشور توسط موسسه سینما شهر بر تقویت بنیه اقتصادی سینمای ملی و همچنین کمک به صنعت توریسم در کشور تاکید کردند.



در این مراسم سینماگرانی چون علیرضا داودنژاد، لادن مستوفی، رضا داودنژاد، داریوش بابائیان، علی اکبر فریور دماوندی، سیروس تسلیمی، جعفر فاطمی، غزل شاکری، جمشید الوندی، کامران ملکی، بهرام جلالی، محسن شمس، محمد صابری، ناصر مجد بیگدلی، جعفر صانعی مقدم و تنی چند از مسئولان شهر چالوس و نماینده مردم این شهر در مجلس به همراه مجید مسچی مدیر عامل و معاونین موسسه سینما شهر حضور داشتند.

