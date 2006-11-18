حملات ارتش اسرائیل به مناطق فلسطینی 25 شهید و مجروح به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع پزشکی فلسطین اعلام کردند که یک مبارز فلسطینی عضو گروهان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در جریان یورش امروز نیروهای اسرائیلی به شمال نوار غزه شهید و 2 نفر دیگر زخمی شدند.

این منابع افزودند: سعید الحجوج 20ساله به ضرب گلوله های نیروهای اسرائیلی در روستای البدویه زخمی و به علت خونریزی و ممانعت اسرائیلی ها از انتقال وی به بیمارستان به شهادت رسید.

برپایه این گزارش، نیروهای اسرائیلی همچنان در روستای البدویه و محله الشیماء در شمال شهرک بیت لاهیا در نوار غزه درحال اجرای عملیات هستند.

از سوی دیگر؛ ارتش اسرائیل با یورش به شهر قلقیلیه در شمال غربی کرانه باختری یک فلسطینی را شهید و 21 تن دیگر را زخمی کرد.

یک منبع امنیتی فلسطین گفت : یک یگان نظامی اسرائیل برای بازداشت فلسطینیان وارد شهر قلقیله شد، اما جوانان فلسطینی به مقاومت با آنها پرداختند و نیروهای اسرائیلی با تیراندازی به فلسطینیان، یک تن را شهید و 21 تن دیگر را زخمی کردند.

یک منبع پزشکی فلسطین نیز گفت : این شهید فلسطینی "طارق طه" 18 ساله نام دارد و حال شش تن از مجروحان وخیم است.