لایحه استقرار استانداری در بخشی از اراضی میدان نبوت تصویب نشد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از لوایح مطرح‌شده در جلسه علنی امروز شورای شهر کرج به تعریض پروژه بلوار ماهان اختصاص داشت، ساختمان فعلی استانداری البرز در بلوار ماهان قرار دارد به همین منظور شهرداری کرج لایحه‌ای دوفوریتی را به شورای شهر ارائه کرد تا محل استقرار استانداری به بخشی از اراضی واقع در میدان نبوت انتقال داده شود.

علی‌اصغر کمالی زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج دلایل شهرداری برای ارائه این لایحه را تعریض بلوار ماهان اعلام کرد.

عباس زارع عضو شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه در حال حاضر قسمتی از اراضی پارک نبوت فعال بوده و در قسمتی دیگر سیرک در حال برگزاری است، افزود: این بلوک برای فضای سبز در نظر گرفته‌شده است.

عضو شورای شهر کرج با اعلام اینکه بدون شک با استقرار ساختمان استانداری در این محدوده مشکلات عدیده‌ای نظیر معضلات ترافیکی ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: تغییر کاربری فضای سبز و ایجاد فضای اداری لایحه کارشناسی شده از منظر ترافیکی و سرانه‌های خدماتی فضای سبز نیست.

زارع با اشاره به کمبود سرانه فضای سبز در کلان‌شهر کرج، خاطرنشان کرد. در حالی سرجمع سرانه فضای سبز در کرج شش متر اعلام‌شده که میانگین کشوری در این خصوص ۷ و نیم متر است.

احد رسولی یکی دیگر از اعضای شورای شهر کرج در رابطه با این لایحه، گفت: به‌طورقطع هر اقدام نسبت به تغییر کاربری این منطقه قابل توجیه نیست.

اکبر سلیم نژاد نیز دراین‌باره اظهار کرد: مکان‌یابی در این خصوص باید با برآورد کارشناسی انجام شود؛ بدون شک نباید از فضای سبز در خصوص احداث ساختمان جدید استانداری استفاده و از حق مردم دراین‌باره گذشت.

بر این اساس بنا شد تا زمان تعیین تکلیف این موضوع استانداری در ساختمان خدمات شهری شهرداری منطقه هشت مستقر شود که این لایحه در کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر مورد موافقت واقع نشد و به تصویب نرسید.