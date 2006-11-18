رسانه ها با انعکاس وقایع و دیدگاه ها سلامت انتخابات را تضمین کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مدیر کل صدا و سیمای مازندران با بیان مطلب فوق دقایقی پیش در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان افزود: حضور مردم در انتخابات جمهوری اسلامی یک حضور معنی دار است.



وی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را نمونه‌ای از مردم سالاری دینی دانست. وی تثبیت باورها و شعارهای دینی و اسلامی ، خنثی کردن ترفندهای دشمنان و ایجاد همدلی و وحدت را از مزایای حضور مردم در انتخابات دانست و گفت: حضور حداکثری مردم معادلات دشمنان فرامرزی را به هم می‌زند.

شجاعی به انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرد: حضور مردم در انتخابات موجب یاس و ناامیدی دشمنان می‌شود. وی خاطر نشان کرد: رسانه‌های گروهی برای استیفا حقوق شهروندان در اصل انتخابات موثرترین و حساس‌ترین نقش را برعهده دارند.

وی مسئولیت رسانه‌ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را سنگین دانست و گفت: باید با انعکاس درست وقایع و دیدگاهها صلاحیت و سلامت کار انتخاباتی را تضمین کنیم.

مدیر کل صدا و سیمای مازندران در بخش دیگری به برنامه‌های رسانه ملی مرکز استان اشاره کرد و گفت: در صدا دو برنامه "تجلی حضور" برای انتخابات شورا و "ترنم حضور" برای مجلس خبرگان رهبری هر کدام به مدت 30 دقیقه هفته‌ای یکبار تهیه شده است.

شجاعی همچنین گفت : در بخش سیما برنامه‌ای با عنوان "گام سوم" برای انتخابات شورا و " همگام با خبرگان " برای خبرگان رهبری هرکدام به مدت 40 دقیقه با پخش هفته‌ای یکبار تهیه شده است.

وی تهیه گزارش و خبر برای انتخابات را از دیگر برنامه‌های روزانه اعلام کرد و افزود: بر اساس قانون با آغاز تبلیغات، کاندیداهای خبرگان رهبری مازندران بر اساس حروف الفبا با دعوت به صدا وسیما در دو زمان 10 دقیقه ای در تلویزیون و در یک زمان 30 دقیقه‌ای در رادیو خود و برنامه‌ها را برای مردم تشریح خواهند کرد.



شجاعی در پایان از آمادگی صدا و سیمای مرکز مازندران برای برگزاری پانزدهمین جشنواره ملی تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی خرداد ماه سال آینده در مازندران خبر داد.