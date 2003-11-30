  1. هنر
  2. سایر
۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۴۶

15 و 16 آذرماه اجرا مي شود

بداهه نوازي تنبور در فرهنگسراي هنر

كنسرت بداهه نوازي تنبور در فرهنگسراي هنر ( ارسباران ) در روزهاي 15 و 16 آذرماه برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار هنزي " مهر"، گروه موسيقي " روح تاف " به سرپرستي و نوازندگي تنبور " آرش شهرياري" به اجراي برنامه در دو بخش مي پردازد كه بخش اول به بداهه نوازي تنبور و بخش دم به بداهه نوازي تار اختصاص دارد.

اين كنسرت موسيقي اجراي  تلفيقي از موسيقي سنتي و مقامي تنبور است و سيري در ادوار باستاني بداهه نوازي بر اساس گردش نغمات و ايقاع ادوار باستاني با فرم هاي اجرايي موسيقي سنتي است.

در اين اجرا " كيارش اقتصادي" تنبك، " هادي پيروز" هانگ و تار،" ايمان لطفي كلهري " دف،  گروه نوازندگان را تشكيل مي دهند  و " امير فتاحي " هم آوا است.

کد مطلب 40860

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها