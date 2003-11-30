بداهه نوازي تنبور در فرهنگسراي هنر

به گزارش خبرنگار هنزي " مهر"، گروه موسيقي " روح تاف " به سرپرستي و نوازندگي تنبور " آرش شهرياري" به اجراي برنامه در دو بخش مي پردازد كه بخش اول به بداهه نوازي تنبور و بخش دم به بداهه نوازي تار اختصاص دارد.

اين كنسرت موسيقي اجراي تلفيقي از موسيقي سنتي و مقامي تنبور است و سيري در ادوار باستاني بداهه نوازي بر اساس گردش نغمات و ايقاع ادوار باستاني با فرم هاي اجرايي موسيقي سنتي است.

در اين اجرا " كيارش اقتصادي" تنبك، " هادي پيروز" هانگ و تار،" ايمان لطفي كلهري " دف، گروه نوازندگان را تشكيل مي دهند و " امير فتاحي " هم آوا است.